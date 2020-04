​Overdose dans un appart’ meublé aux Almadies: Une fille passe de vie à trépas...Des "fils à papa", dont le beau-fils d'un célèbre chanteur sénégalais parmi les impliqués ...

Aussi, pour que l’affaire ne fasse grand bruit et nuise à sa réputation, elle a pris l’initiative de la faire acheminer vers une clinique. Malheureusement, la fille est passée de vie à trépas.



Autrement le scandale finira bien par rejaillir.



Dakarposte a appris que le beau-fils d'un célèbre chanteur sénégalais, impliqué dans cette nébuleuse, est actuellement activement recherché. Les limiers et pandores sont à ses trousses. Qui plus est, nous avons appris qu'un rejeton d'un illustre président d'une fédération sportive, ami au milliardaire auquel nous faisons allusion, est également cité. Plusieurs personnes ont été mises aux arrêts nous apprend-on.



Nous y reviendrons, avec une débauche de détails !

Mamadou Ndiaye





















Mamadou Ndiaye