​Rappel à Dieu du Khalife de Médina Baye: Me Nafissatou Diop Cissé endeuillée et inconsolable ! La douleur qu’éprouve Me Nafissatou Diop Cissé se comprend aisément. Elle était une des fervente talibés du défunt Khalife, en plus d’être bien introduite dans la fratrie religieuse des “Niassènes”. Cette grande dame, notaire de son état, sera à Kaolack pour présenter ses condoléances à la famille Niasse. Naturellement, elle s’est rendue à Kaolack dès que la nouvelle du décès a été annoncée, mais elle y retournera pour faire le tour de la famille Niassène dans son entièreté, afin de renouveler son attachement au défunt Khalife et son appartenance indéfectible à la confrérie.



Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Août 2020 à 16:56

Sans doute aura-t-elle également une pensée pour le président de la République, Macky Sall, qui a été un des grands amis de feu Cheikh Ahmed Tidiane Niasse et qui doit se rendre à Médina Baye samedi prochain .



En vérité, Me Nafissatou Diop Cissé devrait même recevoir des condoléances comme les Niassènes en même temps qu’elle doit présenter les siennes à la famille, dont son ex-époux (Imam Hassan) était l’un des plus éminents érudits et Imam officiel. Pour sa part, dakarposte se joint à tous les Sénégalais pour présenter ses condoléances à la communauté Niassène et à Maître Nafissatou Diop.











Mamadou Ndiaye

