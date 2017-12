​Sada Ndiaye et la Loi Sada Ndiaye défendue par Doudou Wade contre Macky Sall en 2008

La loi Sada Ndiaye est bien connue au Sénégal. Elle avait été adoptée en septembre 2008 spécialement pour écourter le mandat d'un certain Macky Sall alors président de l'Assemblée nationale. Macky Sall qui avait eu l'outrecuidance de donner son feu vert afin qu'un certain Karim Wade soit entendu par l'Assemblée concernant une affaire de détournements.



La loi faisait passer de 5 ans à un an renouvelable le mandat du président de l'Institution. Macky Sall avait démissionné de son poste, signant la rupture avec le président Wade. Aujourd’hui, c’est même Sada Ndiye ui dépose son baluchon à l’APR. Xaalaass.