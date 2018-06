​Sadio Mané : « Franchement, on est un peu déçus, et c'est normal, car on aurait pu gagner ce match

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Juin 2018 à 18:59 | | 0 commentaire(s)|



"Franchement on est un peu déçus, et c'est normal car on aurait pu gagner ce match. J'ai senti qu'on avait bien commencé le match, mais nous les avons laissés revenir.



On ne doit pas sous-estimer cette équipe japonaise - ils se sont créés plein d'opportunités et ont marqué deux fois. Maintenant nous avons un match décisif la semaine prochaine et nous allons bien le préparer pour nous qualifier - c'est tout ce qu'il nous reste à faire."

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook