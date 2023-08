​Tambacounda: Un chauffeur perd le contrôle de son véhicule et tue une vendeuse! Rédigé par leral.net le Lundi 28 Août 2023 à 01:31 | | 0 commentaire(s)|

C’est la tristesse et la consternation au quartier liberté de Tamba, sur la route menant vers le lycée Mame Cheikh MBAYE. En effet, un véhicule 4x4 a mortellement fauché une vendeuse qui fréquentait les abords de la route. Le drame s’est produit aux environs de 20h vers la prison de Tamba . Le chauffeur du véhicule qui filait à vive allure a d’abord heurté un jeune garçon avant de traîner sur plus de deux cent mètres la dame pour ensuite l’écraser. Malgré l’intervention de médecins présents au moment des faits, elle succombera à ses blessures. Diaouné, comme on l’appelle affectueusement, avait, en vraie “Yaye Fall” organisé son 18 safar hier soir. Elle laisse derrière elle 4 enfants .

Source : https://www.dakaractu.com/​Tambacounda-Un-chauff...

