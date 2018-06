​Tempête sur Dakar et ses environs : Air Sénégal assurera normalement ses programmes de vols Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Juin 2018 à 12:52 commentaire(s)|

Dakar, le 28 juin 2018 – Le mercredi 27 juin à 15 : 30, l’Aéroport International Blaise Diagne a connu un évènement météorologique d’une exceptionnelle intensité avec des rafales de vent de plus de 90Km/h.



Plusieurs avions de différentes compagnies aériennes ont été endommagés. Un ATR d’Air Sénégal (6V-AMS) a subi des dégâts importants qui le rendent indisponible, en AOG (Aircraft on ground).



Le deuxième ATR est parfaitement opérationnel. Il n’a subi aucune avarie et permet à Air Sénégal d’assurer normalement ses programmes de vols.



