Une grande première en France, le centenaire de la Commémoration des tirailleurs sénégalais. Dépôt de gerbe de fleurs à l‘honneur de Serigne Fallou Fall fils de Mame Ibrahima Fall. Il s'agit maintenant de travailler la transmission et l'appropriation de cette histoire commune. On note aussi la présence de Rama Yade et des autorités consulaires .

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Mai 2018 à 14:51 | | 0 commentaire(s)|