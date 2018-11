​Urgent - Chavirement de pirogues à Saint-Louis: 3 morts et 3 pêcheurs portés disparus

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Novembre 2018 à 12:12

La brèche poursuit sa macabre besogne alors que le bilan fait plus de 350 morts depuis son ouverture. Ce matin, le naufrage de 3 embarcations a provoqué la mort de trois pêcheurs.



Trois personnes sont portées disparues et trois autres, gravement blessées au cours de l’accident, sont admises aux urgences du centre hospitalier régional de Saint-Louis. Les pêcheurs se sont mobilisés, se portant au chevet de leurs camarades en difficulté.











Ndarinfo

