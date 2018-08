​Vidéo : Abdou Aziz Kébé, Délégué Général au pèlerinage à La Mecque, fait le point de la phase aller du Hajj 2018

Le docteur Abdou Aziz Kébé, délégué Général au pèlerinage à La Mecque fait ici le point de la phase aller du Hajj 2018, dont la cérémonie officielle s’est déroulée ce vendredi 10 août 2018 à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) de Diass sous la présidence effective du Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Me Sidiki KABA, en compagnie du Ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires.

