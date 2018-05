​Wari partenaire de Seeds Academy

Organisé par la Seed Academy, en partenariat avec la NBA, l'édition 2018 du Hoop Forum a encore une fois été couronnée de succès.

De nombreux invités internationaux parmi lesquels des joueurs, entraîneurs et professionnels du basketball, en provenance de plus de 15 pays africains, des États-Unis, du Canada et de l'Europe, se sont réunis à Dakar du 09 au 13 Mai 2018.



Wari à travers son Fonds de Solidarité qui collecte 1 F sur sa part de commission, sur chaque transaction effectuée à travers sa plateforme, a tenu à soutenir cette initiative.



Le SEED Project est un programme de Sports Études qui assure une éducation de qualité, des entraînements de haut niveau et l'accompagnement pédagogique et sportif de plus de 2000 élèves en Afrique, réalisant ainsi leur rêve.



Le Hoop Forum 2018 a célébré les 20 ans du SEED Project et a consacré l'excellence et le leadership par le sport, plus particulièrement féminin.



Au programme: camp d'entraînement féminin, sessions de coaching avec des joueuses de la NBA, visite de l'hôpital Albert Royer, Matchs amicaux, soirée de Gala, All Starts Games et une journée dédiée à la conférence Africa Now.







Wari, représentée par sa Directrice Communication, Awa Dia, a participé au panel « L’Afrique c’est nous, l’Afrique c’est maintenant » dont le thème était « Africa Now and Women Leadership ».



Wari soutien les initiatives en faveur de l'excellence et du leadership qui permettront de former les leaders du futur.