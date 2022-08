𝐋𝐞𝐜̧𝐨𝐧𝐬 𝐝’𝐮𝐧 𝐬𝐜𝐫𝐮𝐭𝐢𝐧 : 𝟏𝟎 𝐩𝐞́𝐜𝐡𝐞́𝐬 𝐞𝐭 𝟏𝟎 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐦𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬, par 𝐍𝐝𝐢𝐚𝐠𝐚 𝐋𝐨𝐮𝐦, 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐞𝐮𝐫 𝐭𝐢𝐭𝐮𝐥𝐚𝐢𝐫𝐞, 𝐔𝐐𝐎

๐‹๐ž๐œฬง๐จ๐ง๐ฌ ๐โ€™๐ฎ๐ง ๐ฌ๐œ๐ซ๐ฎ๐ญ๐ข๐ง : ๐Ÿ๐ŸŽ ๐ฉ๐žฬ๐œ๐ก๐žฬ๐ฌ ๐ž๐ญ ๐Ÿ๐ŸŽ ๐ซ๐ž๐œ๐จ๐ฆ๐ฆ๐š๐ง๐๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ, par ๐๐๐ข๐š๐ ๐š ๐‹๐จ๐ฎ๐ฆ, ๐ฉ๐ซ๐จ๐Ÿ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ž๐ฎ๐ซ ๐ญ๐ข๐ญ๐ฎ๐ฅ๐š๐ข๐ซ๐ž, ๐”๐๐Ž Prรฉsident, aprรจs les รฉvรฉnements de mars 2021, Vous disiez avoir compris le message de la jeunesse. En fait, vous faisiez semblant de comprendre, mais vous nโ€™aviez rien compris. De grรขce, ne ratez pas lโ€™occasion de comprendre cette fois-ci. Pour vous y aider, voici 10 pรฉchรฉs et 10 recommandations subsรฉquentes.

๐Ÿ๐ž๐ซ ๐ฉ๐žฬ๐œ๐ก๐žฬ : ๐ฅ๐š ๐ญ๐ซ๐š๐ง๐ฌ๐ก๐ฎ๐ฆ๐š๐ง๐œ๐ž



Vous lโ€™aviez jadis qualifiรฉe de ยซ cancer ยป pour notre dรฉmocratie, puis, subitement, sous les effets toxiques de lโ€™ivresse du pouvoir, vous vous รชtes arrogรฉ la souverainetรฉ linguistique dโ€™en donner une nouvelle dรฉfinition en lโ€™assimilant ร la ยซ libertรฉ professionnelle ยป. Cโ€™est grave! Dรฉdramatiser avec autant de dรฉsinvolture et de lรฉgรจretรฉ une pratique si immorale quโ€™elle renvoie dans lโ€™imaginaire populaire ร lโ€™itinรฉrance animale, รงa devrait รชtre votre cauchemar. Du moins, je lโ€™espรจre. Le cas รฉchรฉant, voici ma Recommandation : Ne lโ€™encouragez plus, rรฉinvestissez dans les urgences sociales lโ€™argent que les Sรฉnรฉgalais ont gracieusement mis ร votre disposition plutรดt que dโ€™acheter des ยซ consciences ยป qui sont en fin de compte, vous lโ€™avez constatรฉ vous-mรชme, que des ยซ รขmes solitaires perdues ยป.



๐Ÿ๐ž ๐ฉ๐žฬ๐œ๐ก๐žฬ : ๐ฅ๐ž ๐Ÿ๐ฅ๐จ๐ฎ ๐ฌ๐ฎ๐ซ ๐ฅ๐ž ๐Ÿ‘๐ž ๐ฆ๐š๐ง๐๐š๐ญ



Vous aviez รฉtรฉ tรฉmoin oculaire et solidaire de cette dizaine de morts engendrรฉes par la lutte contre le 3e mandat de Wade. Vous en aviez tirรฉ une leรงon et promis de corriger via un rรฉfรฉrendum les imperfections rรฉdactionnelles de la Constitution sur la question des mandats afin que ยซ nul ยป ne puisse faire ยซ plus de 2 mandats consรฉcutifs ยป. Pour รงa, les Sรฉnรฉgalais vous ont dit ยซ oui ยป au rรฉfรฉrendum de 2016 et vous leur aviez promis que la nouvelle disposition sโ€™appliquerait ร votre premier mandat en cours ร lโ€™รฉpoque. Puis, comme Louis XIV infatuรฉ de sa toute-puissance (ยซ lโ€™ร‰tat, cโ€™est moi ยป), vous avez ordonnรฉ ร la ยซ Cour ยป de ne plus parler de 3e mandat sauf si nโ€™est pour vous dire que vous en aviez droit, et aux ยซ sujets ยป que vous รชtes le seul ร prendre comme tels, vous enjoignez de ยซ fermer le ban ยป : ยซ je ne dirai ni oui ni non ยป.



Recommandation : dites-leur avec plus de respect, cโ€™est Non.



๐Ÿ‘๐ž ๐ฉ๐žฬ๐œ๐ก๐žฬ : ๐ฅโ€™๐ข๐ง๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฎ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ฅ๐ข๐ฌ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐ฃ๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ž ๐ฉ๐จ๐ฎ๐ซ ๐ฅ๐ข๐ช๐ฎ๐ข๐๐ž๐ซ ๐๐ž๐ฌ ๐š๐๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ๐š๐ข๐ซ๐ž๐ฌ



La promesse de rรฉduire lโ€™opposition ร sa plus simple expression sโ€™est parรฉe des plus vilains habits de la justice : condamnation et exil forcรฉ de Karim Wade, emprisonnement de Khalifa Sall et modifications expresses du code รฉlectoral pour fonder juridiquement leur perte de droits civiques, il ne vous pas suffi de les priver de leur droit dโ€™รชtre รฉlus, vous avez poussรฉ la ยซ coquetterie ยป jusquโ€™ร les dรฉchoir de leur droit dโ€™รชtre รฉlecteurs. Pour parachever votre dessein de rรฉduire ร nรฉant lโ€™opposition, vous avez instrumentalisรฉ une affaire de mล“urs pour liquider juridiquement le leader du Pastef, Ousmane Sonko.



Les Sรฉnรฉgalais allergiques ร lโ€™injustice se sont opposรฉs ร votre plan, ils ont exprimรฉ leur rejet de lโ€™instrumentalisation de la justice pour รฉliminer des adversaires, dโ€™abord dans la rue en mars 2021, puis dans les urnes en janvier et juillet 2022.



Recommandation : rรฉconciliez ce pays avec ses vertus, libรฉrez tous ces otages politiques accusรฉs lourdement, exagรฉrรฉment et faussement dans la perception populaire, de ยซ rebelles ยป et autres ยซ forces sociales ยป, et engagez-vous ร ce que lโ€™on traite humainement ยซ vos dรฉtenus politiques ยป pour que plus personne ne meurt en dรฉtention.



๐Ÿ’๐ž ๐ฉ๐žฬ๐œ๐ก๐žฬ : ๐ฅ๐š ๐œ๐จ๐ง๐Ÿ๐ข๐ฌ๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ž๐ฌ ๐ฅ๐ข๐›๐ž๐ซ๐ญ๐žฬ๐ฌ ๐ฉ๐ฎ๐›๐ฅ๐ข๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ



Lorsque les marches des partis de lโ€™opposition ne sont pas systรฉmatiquement interdites, elles sont souvent rรฉprimรฉes de faรงon disproportionnรฉe, occasionnant des morts quand les concernรฉs passent outre les dรฉcisions dโ€™autoritรฉs administratives ยซ obligรฉes ยป. Vous avez consolidรฉ une culture administrative de privation de libertรฉs publiques et avez fini par crรฉer un sentiment dโ€™hostilitรฉ apparente entre les administrรฉs et leurs administrateurs, entre les forces de sรฉcuritรฉ et de dรฉfense et les populations civiles.



Recommandation : Refaites de la libertรฉ le principe et de lโ€™interdiction lโ€™exception, renoncez ร la rรฉpression disproportionnรฉe et arrรชtez de mettre en prison si facilement vos concitoyens qui ne sont pas moins dignes que vous pour exprimer leur soif de citoyennetรฉ.



๐Ÿ“๐ž ๐ฉ๐žฬ๐œ๐ก๐žฬ : ๐ฅ๐š ๐ฉ๐จ๐ฅ๐ข๐ญ๐ข๐ฌ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐ฎ๐ญ๐ซ๐š๐ง๐œ๐ข๐žฬ€๐ซ๐ž ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐ ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ฎ ๐ฉ๐ซ๐จ๐œ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ฎ๐ฌ ๐žฬ๐ฅ๐ž๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐š๐ฅ



Aprรจs le code consensuel de 1992, la nomination de personnalitรฉs indรฉpendantes ร la tรชte du ministรจre de lโ€™intรฉrieur, aprรจs la rupture dโ€™avec cette tradition de neutralitรฉ ร la tรชte de lโ€™organisation des รฉlections par votre prรฉdรฉcesseur et que vous aviez vous mรชme farouchement dรฉnoncรฉe dans le passรฉ au point de le faire cรฉder ensuite, vous venez dโ€™organiser les รฉlections les plus contestรฉes de la rรฉcente histoire politique, en amont du processus, avec des listes sรฉparรฉes, des recours rรฉdigรฉs ร la main ร lโ€™รจre numรฉrique, un ministre de lโ€™intรฉrieur immature, qui, pour donner des gages de loyautรฉ, a cru bon dโ€™engager pour vous, en pleine campagne รฉlectorale, une ยซ entreprise ยป de dรฉbauchage de responsables de lโ€™opposition ร Touba. Cโ€™est une rรฉgression!



Recommandation : Confiez vite le ministรจre de lโ€™intรฉrieur et la gestion des รฉlections ร une personnalitรฉ indรฉpendante et consensuelle ร lโ€™instar de ce quโ€™incarna le Gรฉnรฉral Lamine Cissรฉ en 2000.



๐Ÿ”๐ž ๐ฉ๐žฬ๐œ๐ก๐žฬ : ๐ฅ๐š ๐ ๐จ๐ฎ๐ฏ๐ž๐ซ๐ง๐š๐ง๐œ๐ž ๐ฆ๐š๐ฎ๐ฏ๐š๐ข๐ฌ๐ž, ๐ฌ๐จ๐ฆ๐›๐ซ๐ž ๐ž๐ญ ๐ง๐žฬ๐›๐ฎ๐ฅ๐ž๐ฎ๐ฌ๐ž



La lutte contre lโ€™enracinement illicite รฉtait une demande sociale; une fois au pouvoir, vous avez rรฉactivรฉ la CREI et en avez fait un instrument de chantage : la prison pour les rรฉcalcitrants, le pardon pour ceux que ne dรฉrangent pas les trahisons et qui acceptent plus facilement les compromissions. Recommandation : Levez le coude sur tous les rapports dรฉposรฉs par lโ€™OFNAC auprรจs du Procureur, rompez avec la justice ร double vitesse, laissez cette derniรจre poursuivre mรชme si les coupables sont presque, tous, vos amis, parents, beaux-parents, supprimez toutes ces institutions inutiles, budgรฉtivores, et dont les compรฉtences se chevauchent (HCCT, HCDS etc.).



๐Ÿ•๐ž ๐ฉ๐žฬ๐œ๐ก๐žฬ : ๐ฅโ€™๐š๐ซ๐ซ๐จ๐ ๐š๐ง๐œ๐ž ๐๐ž๐ฌ ๐ง๐จ๐ฎ๐ฏ๐ž๐š๐ฎ๐ฑ ๐ญ๐ž๐ง๐š๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ฎ ๐ฉ๐จ๐ฎ๐ฏ๐จ๐ข๐ซ



Les exemples pullulent de ces dรฉmonstrations publiques dโ€™arrogance. Quand la vanitรฉ se conjugue ร la suffisance des nouveaux vainqueurs, elle engendre la dรฉraison qui, ร son tour, produit lโ€™arrogance qui charrie la dรฉmesure en tout, envers et contre tous. Je passe sur les gestes ร lโ€™infini de condescendance et de mรฉpris des ยซ seconds couteaux ยป qui excellent dans le zรจle militant et ouvrent les hostilitรฉs ร tous vents. Ceux qui sโ€™enferment dans leurs certitudes et professent la clartรฉ sont finalement les esprits les plus obscurs, ils peuvent tout expliquer, tout justifier, tant et aussi longtemps que leur รฉgo prรฉsent รฉteigne leur ethos habituel; rien dโ€™รฉtonnant, tant le premier sโ€™occupe du ventre et du bas-ventre, le deuxiรจme nourrit lโ€™esprit.



Recommandation : Nettoyez ร grande lessive votre entourage.



๐Ÿ–๐ž ๐ฉ๐žฬ๐œ๐ก๐žฬ : ๐ฅ๐š ๐ฆ๐žฬ๐œ๐ก๐š๐ง๐œ๐ž๐ญ๐žฬ ๐ ๐ซ๐š๐ญ๐ฎ๐ข๐ญ๐ž, ๐ข๐ง๐ฎ๐ญ๐ข๐ฅ๐ž ๐ž๐ญ ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐ž-๐ฉ๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž



Si cette mรฉchancetรฉ dโ€™ร‰tat gratuite avait un visage, il se nommerait Capitaine Tourรฉ, emprisonnรฉ, rรฉvoquรฉ puis empรชchรฉ dโ€™exercer sa seconde passion : enseigner. Et encore oรน? Dans le privรฉ. Vous vouliez lโ€™humilier, mais finalement vous en avez fait un martyr, puis un hรฉros, tout รงa sans aucune raison autre que lโ€™irraison qui gรฉnรจre la mรฉchancetรฉ inintelligente et contre-productive. Manifestement, vous ne semblez pas avoir de compรฉtence pour choisir vos amis, mais par contre, vous avez un art consommรฉ et ironiquement ยซ raffinรฉ ยป de vous crรฉer des ennemis.



Recommandation : Arrรชtez dโ€™utiliser la toute-puissance de lโ€™appareil dโ€™ร‰tat pour ยซ achever ยป des ennemis ยซ imaginaires ยป, car il nโ€™y a aucune gloire ร anรฉantir humainement une personne dรฉjร dรฉmunie et affaiblie, nguur dafa am akh.



๐Ÿ—๐ž ๐ฉ๐žฬ๐œ๐ก๐žฬ : ๐ฅโ€™๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ข๐ ๐š๐๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐๐ž๐ฌ ๐ฅ๐ข๐ ๐ง๐ž๐ฌ ๐žฬ๐๐ข๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐š๐ฅ๐ž๐ฌ ๐๐ฎ ๐ฆ๐žฬ๐๐ข๐š ๐ฉ๐ฎ๐›๐ฅ๐ข๐œ ๐š๐ฎ๐๐ข๐จ๐ฏ๐ข๐ฌ๐ฎ๐ž๐ฅ



Lโ€™accaparement anachronique des mรฉdias dโ€™ร‰tat et surtout de lโ€™audiovisuel public, la RTS, et la mise sous le paillasson ยซ inconvenue ยป des libertรฉs de professionnels pourtant bien formรฉs ร lโ€™รฉcole, produisent dโ€™abord du dรฉpit, ensuite de la colรจre, enfin du rejet. Cโ€™est la conclusion de la science. Le pluralisme de contenus ร lโ€™interne dans un mรฉdia public transforme qualitativement le mรฉdia et le fait passer de ยซ mรฉdia de gouvernement ยป au ยซ mรฉdia dโ€™ร‰tat ยป. Ma conviction est que dans votre entourage, il y a plein de gens qui savent dรฉjร ce que je suis en train de vous dire. Ma question, cโ€™est pourquoi ils ne vous le disent pas? Ont-ils peur de vous le dire? Ou est-ce vous qui ne les รฉcoutez pas?



Recommandation : libรฉrez la compรฉtence professionnelle dans les mรฉdias dโ€™ร‰tat et redonnez ร tous les Sรฉnรฉgalais cet outil qui appartient ร tous les Sรฉnรฉgalais afin que sโ€™y reflรจte le pluralisme des opinions.



๐Ÿ๐ŸŽ๐ž ๐ฉ๐žฬ๐œ๐ก๐žฬ : ๐ฅ๐ž ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž๐ฑ๐ž ๐ง๐žฬ๐จ๐œ๐จ๐ฅ๐จ๐ง๐ข๐š๐ฅ



Votre attitude suspecte de soumission aux dรฉsidรฉratas de la France tranche avec le nouveau visage dรฉcomplexรฉ de votre jeunesse, dรฉmographiquement majoritaire et profondรฉment demandeuse de nouvelles postures qui rompent dโ€™avec les logiques aliรฉnantes dโ€™une Franรงafrique encore mรฉprisante. Ici, il est difficile de vous faire une recommandation; ma conviction est que premiรจrement, aprรจs 1 dรฉcennie au pouvoir, le problรจme que vous avez avec cette jeunesse ยซ rรฉvolutionnaire ยป est surtout dโ€™ordre gรฉnรฉrationnel; et deuxiรจmement, vous semblez encore convaincu que la France peut maintenir au pouvoir un chef dโ€™ร‰tat africain mรชme contre la volontรฉ des peuples, ce qui explique sans doute votre prรฉfรฉrence ร sโ€™afficher avec des contre-exemples comme Robert Bourgi. Donc, une seule



Recommandation : dรฉtrompez-vous!



Tout compte fait, je vous vois me lire en disant : ยซ cโ€™est un intellectuel opposant, il nโ€™est pas neutre, puis, qui est-il pour me faire des recommandations? ยป. Voilร comment les dirigeants politiques africains, par rรฉflexe manichรฉen, creusent leur propre ยซ tombe ยป, en rรฉfutant la vรฉritรฉ des faits, sโ€™enfermant dans leur ยซ tour dโ€™ivoire ยป, pensant toujours avoir raison, et considรฉrant tous ceux que leurs actes sidรจrent comme des aigris condamnรฉs ร lโ€™indignation figรฉe.



๐๐๐ข๐š๐ ๐š ๐‹๐จ๐ฎ๐ฆ, ๐ฉ๐ซ๐จ๐Ÿ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ž๐ฎ๐ซ ๐ญ๐ข๐ญ๐ฎ๐ฅ๐š๐ข๐ซ๐ž, ๐”๐๐Ž

Source Jotna Mรฉdia



