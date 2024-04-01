𝗞𝗼𝘂𝗺𝗽𝗲𝗻𝘁𝗼𝘂𝗺: 𝟵𝟭,𝟴𝟰 𝗸𝗴 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗰𝗮ï𝗻𝗲 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗶𝘀 𝗽𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗗𝗼𝘂𝗮𝗻𝗲

𝗟𝗮 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗶𝗲 𝗮 é𝘁é 𝗲𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝘂é𝗲 𝘀𝘂𝗿 𝗱𝗲𝘂𝘅 𝘃é𝗵𝗶𝗰𝘂𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗺ê𝗺𝗲 𝗺𝗮𝗿𝗾𝘂𝗲 𝗲𝘁 𝗱𝘂 𝗺ê𝗺𝗲 𝗺𝗼𝗱è𝗹𝗲 (𝗠𝗲𝗿𝗰𝗲𝗱𝗲𝘀 é𝗹é𝗴𝗮𝗻𝗰𝗲) 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝗽𝗹𝗮𝗾𝘂𝗲𝘀 𝗱'𝗶𝗺𝗺𝗮𝘁𝗿𝗶𝗰𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 é𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴è𝗿𝗲𝘀. 𝗘𝗻 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿ô𝗹𝗲 𝗿𝗼𝘂𝘁𝗶𝗲𝗿 𝘀𝘂𝗿 𝗹'𝗮𝘅𝗲 𝗧𝗮𝗺𝗮𝗯𝗰𝗼𝘂𝗻𝗱𝗮-𝗞𝗼𝘂𝗺𝗽é𝘁𝗼𝘂𝗺, 𝗹𝗲𝘀 𝗮𝗴𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗼𝗻𝘁, 𝗱'𝗮𝗯𝗼𝗿𝗱, 𝗮𝗿𝗿ê𝘁é 𝘂𝗻 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿 𝘃é𝗵𝗶𝗰𝘂𝗹𝗲 𝗱𝗼𝗻𝘁 𝗹𝗮 𝗳𝗼𝘂𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗶𝘀 𝗱𝗲 𝗱é𝗰𝗼𝘂𝘃𝗿𝗶𝗿 𝟰𝟮 𝗽𝗹𝗮𝗾𝘂𝗲𝘁𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗰𝗮ï𝗻𝗲 𝗿𝗮𝗻𝗴é𝗲𝘀 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝘂𝗻𝗲 𝗰𝗮𝗰𝗵𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗮𝗺é𝗻𝗮𝗴é𝗲 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗱𝘂 𝘃é𝗵𝗶𝗰𝘂𝗹𝗲.
𝗔𝘂 𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗺ê𝗺𝗲 𝗼𝗽é𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗶𝗹𝘀 𝗼𝗻𝘁, 𝗽𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝘀𝘂𝗶𝘁𝗲, 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗰𝗲𝗽𝘁é 𝗹𝗲 𝗱𝗲𝘂𝘅𝗶è𝗺𝗲 𝘃é𝗵𝗶𝗰𝘂𝗹𝗲 𝗮𝗽𝗿è𝘀 𝘂𝗻𝗲 𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿𝘀𝘂𝗶𝘁𝗲 𝘀𝘂𝗿 𝟯𝟬 𝗸𝗺 𝗲𝘁 𝗱é𝗰𝗼𝘂𝘃𝗲𝗿𝘁 𝗹𝗲 𝗺ê𝗺𝗲 𝗺𝗼𝗱𝘂𝘀 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝗻𝗱𝗶 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝟰𝟬 𝗽𝗹𝗮𝗾𝘂𝗲𝘁𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗰𝗮ï𝗻𝗲 𝗰𝗮𝗰𝗵é𝗲𝘀 𝗮𝘂 𝗳𝗼𝗻𝗱 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗹𝗹𝗲. 𝗟𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲𝘃𝗮𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗱𝗿𝗼𝗴𝘂𝗲 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗶𝗲 𝗲𝘀𝘁 𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺é𝗲 à 𝟳 𝟯𝟰𝟳 𝟮𝟬𝟬 𝟬𝟬𝟬 𝗳𝗿𝗮𝗻𝗰𝘀 𝗖𝗙𝗔. 𝗟𝗲𝘀 𝗱𝗲𝘂𝘅 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝘆𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗱𝗲 𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁é é𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴è𝗿𝗲 𝘀𝗼𝗻𝘁 𝗲𝗻 𝗴𝗮𝗿𝗱𝗲 à 𝘃𝘂𝗲.
𝗟𝗮 𝗕𝗿𝗶𝗴𝗮𝗱𝗲 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗗𝗼𝘂𝗮𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗞𝗼𝘂𝗺𝗽𝗲𝗻𝘁𝗼𝘂𝗺 𝗲𝘀𝘁 𝘂𝗻𝗲 𝘂𝗻𝗶𝘁é 𝗾𝘂𝗶 𝘀'𝗶𝗹𝗹𝘂𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝗲n𝗴𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗲𝘁 𝗮𝗯𝗻é𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗮 𝗹𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗳𝗶𝗰 𝗶𝗹𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝗲. 𝗖𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗶𝗲 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗰𝗮ï𝗻𝗲 𝗲𝗻 𝗲𝘀𝘁 𝘂𝗻𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗳𝗮𝗶𝘁𝗲 𝗶𝗹𝗹𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻. 𝗣𝗼𝘂𝗿 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹, 𝗹𝗼𝗿𝘀 𝗱𝗲 𝘀𝗮 𝗿é𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁𝗲 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗮 𝗿é𝗴𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗼𝘂𝗮𝗻𝗶è𝗿𝗲 𝗱𝘂 𝗦𝘂𝗱-𝗲𝘀𝘁, 𝗹𝗲 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗲𝘂𝗿 𝗴é𝗻é𝗿𝗮𝗹 𝗱𝗲𝘀 𝗗𝗼𝘂𝗮𝗻𝗲𝘀, 𝗗𝗿 𝗠𝗯𝗮𝘆𝗲 𝗡𝗗𝗜𝗔𝗬𝗘 𝗮𝘃𝗮𝗶𝘁 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹é 𝗮𝘂𝘅 𝘂𝗻𝗶𝘁é𝘀. 𝗱𝗼𝘂𝗮𝗻𝗶è𝗿𝗲𝘀 𝗹'𝗶𝗺𝗽é𝗿𝗶𝗲𝘂𝘀𝗲 𝗻é𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝘁é 𝗱𝗲 𝘃𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿 𝗮𝘂 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿ô𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗶𝗰𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝗳𝗹𝘂𝘅 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗵𝗮𝗻𝗱𝗶𝘀𝗲𝘀 𝗮𝘂 𝗿𝗲𝗴𝗮𝗿𝗱 𝗱𝗲𝘀 𝗺𝗲𝗻𝗮𝗰𝗲𝘀 𝘀é𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 𝗲𝘁 é𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀.
𝗟'𝗔𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗗𝗼𝘂𝗮𝗻𝗲𝘀 𝗿é𝗮𝗳𝗳𝗶𝗿𝗺𝗲 𝘀𝗮 𝗱é𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 à 𝗹𝘂𝘁𝘁𝗲𝗿 𝗳𝗮𝗿𝗼𝘂𝗰𝗵𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗳𝗶𝗰 𝗶𝗹𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝗲 𝗲𝘁 𝗹𝗮 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁é 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀é𝗲.
𝗦𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲: 𝗟𝗮 𝗗𝗶𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝗥𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀
𝗔𝘂 𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗺ê𝗺𝗲 𝗼𝗽é𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗶𝗹𝘀 𝗼𝗻𝘁, 𝗽𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝘀𝘂𝗶𝘁𝗲, 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗰𝗲𝗽𝘁é 𝗹𝗲 𝗱𝗲𝘂𝘅𝗶è𝗺𝗲 𝘃é𝗵𝗶𝗰𝘂𝗹𝗲 𝗮𝗽𝗿è𝘀 𝘂𝗻𝗲 𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿𝘀𝘂𝗶𝘁𝗲 𝘀𝘂𝗿 𝟯𝟬 𝗸𝗺 𝗲𝘁 𝗱é𝗰𝗼𝘂𝘃𝗲𝗿𝘁 𝗹𝗲 𝗺ê𝗺𝗲 𝗺𝗼𝗱𝘂𝘀 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝗻𝗱𝗶 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝟰𝟬 𝗽𝗹𝗮𝗾𝘂𝗲𝘁𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗰𝗮ï𝗻𝗲 𝗰𝗮𝗰𝗵é𝗲𝘀 𝗮𝘂 𝗳𝗼𝗻𝗱 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗹𝗹𝗲. 𝗟𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲𝘃𝗮𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗱𝗿𝗼𝗴𝘂𝗲 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗶𝗲 𝗲𝘀𝘁 𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺é𝗲 à 𝟳 𝟯𝟰𝟳 𝟮𝟬𝟬 𝟬𝟬𝟬 𝗳𝗿𝗮𝗻𝗰𝘀 𝗖𝗙𝗔. 𝗟𝗲𝘀 𝗱𝗲𝘂𝘅 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝘆𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗱𝗲 𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁é é𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴è𝗿𝗲 𝘀𝗼𝗻𝘁 𝗲𝗻 𝗴𝗮𝗿𝗱𝗲 à 𝘃𝘂𝗲.
𝗟𝗮 𝗕𝗿𝗶𝗴𝗮𝗱𝗲 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗗𝗼𝘂𝗮𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗞𝗼𝘂𝗺𝗽𝗲𝗻𝘁𝗼𝘂𝗺 𝗲𝘀𝘁 𝘂𝗻𝗲 𝘂𝗻𝗶𝘁é 𝗾𝘂𝗶 𝘀'𝗶𝗹𝗹𝘂𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝗲n𝗴𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗲𝘁 𝗮𝗯𝗻é𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗮 𝗹𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗳𝗶𝗰 𝗶𝗹𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝗲. 𝗖𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗶𝗲 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗰𝗮ï𝗻𝗲 𝗲𝗻 𝗲𝘀𝘁 𝘂𝗻𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗳𝗮𝗶𝘁𝗲 𝗶𝗹𝗹𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻. 𝗣𝗼𝘂𝗿 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹, 𝗹𝗼𝗿𝘀 𝗱𝗲 𝘀𝗮 𝗿é𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁𝗲 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗮 𝗿é𝗴𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗼𝘂𝗮𝗻𝗶è𝗿𝗲 𝗱𝘂 𝗦𝘂𝗱-𝗲𝘀𝘁, 𝗹𝗲 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗲𝘂𝗿 𝗴é𝗻é𝗿𝗮𝗹 𝗱𝗲𝘀 𝗗𝗼𝘂𝗮𝗻𝗲𝘀, 𝗗𝗿 𝗠𝗯𝗮𝘆𝗲 𝗡𝗗𝗜𝗔𝗬𝗘 𝗮𝘃𝗮𝗶𝘁 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹é 𝗮𝘂𝘅 𝘂𝗻𝗶𝘁é𝘀. 𝗱𝗼𝘂𝗮𝗻𝗶è𝗿𝗲𝘀 𝗹'𝗶𝗺𝗽é𝗿𝗶𝗲𝘂𝘀𝗲 𝗻é𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝘁é 𝗱𝗲 𝘃𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿 𝗮𝘂 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿ô𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗶𝗰𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝗳𝗹𝘂𝘅 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗵𝗮𝗻𝗱𝗶𝘀𝗲𝘀 𝗮𝘂 𝗿𝗲𝗴𝗮𝗿𝗱 𝗱𝗲𝘀 𝗺𝗲𝗻𝗮𝗰𝗲𝘀 𝘀é𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 𝗲𝘁 é𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀.
𝗟'𝗔𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗗𝗼𝘂𝗮𝗻𝗲𝘀 𝗿é𝗮𝗳𝗳𝗶𝗿𝗺𝗲 𝘀𝗮 𝗱é𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 à 𝗹𝘂𝘁𝘁𝗲𝗿 𝗳𝗮𝗿𝗼𝘂𝗰𝗵𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗳𝗶𝗰 𝗶𝗹𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝗲 𝗲𝘁 𝗹𝗮 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁é 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀é𝗲.
𝗦𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲: 𝗟𝗮 𝗗𝗶𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝗥𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀