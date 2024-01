𝗣acasen: 4e session du Comité technique opérationnel, axée sur les prochaines orientations

Le Directeur de cabinet du Ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des territoires, Boubacar Diallo, a présidé ce lundi, le Comité Technique opérationnel (CTO) du Programme d’Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal (PACASEN), en présence du DG de l’ADM, Baye Oumy Guèye et des acteurs du programme.



Le présent Comité Technique Opérationnel (CTO) répond aux deux impératifs que sont, la mise à niveau des acteurs sur l’état d’exécution du PACASEN et la réflexion sur les prochaines orientations du Programme. C’est ainsi que les membres du CTO ont partagé sur l’état d’exécution des activités, la situation d’atteinte des ILD, les résultats de l’EP 2023 et l’état d’avancement des négociations sur le Financement additionnel.



Dans le but d’accompagner le processus de décentralisation, le Gouvernement de la République du Sénégal a mis en place, avec l’appui technique et financier de la Banque Mondiale et de l’Agence Française de Développement (AFD), le PACASEN. Ce programme estimé à 130 milliards FCfa, a pour objectif principal de soutenir la mise en œuvre de l’Acte III de la Décentralisation, en participant au développement des capacités de gouvernance et de financement des Collectivités territoriales (CT).











