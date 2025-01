📊 Bilan 2024 : La digitalisation des amendes forfaitaires par la Police et la Gendarmerie La Police Nationale et la Gendarmerie nationale ont publié leur bilan conjoint 2024, sur la digitalisation des amendes forfaitaires. Cette collaboration institutionnelle a permis une modernisation accélérée du processus, avec des résultats tangibles en matière d’efficacité et de transparence.



Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Janvier 2025 à 16:20 | | 0 commentaire(s)|



Statistiques clés

Attestations générées :



164 014 amendes traitées (cumul Police + Gendarmerie), pour un montant total de 841,9 millions FCfa.



Pic mensuel : Mai (12 401 amendes) et Septembre (9 032 amendes).



Encaissements digitaux :



941,9 millions FCfa collectés via les plateformes dématérialisées.



DĂ©ploiement territorial :



50 Points de Digitalisation des Amendes (PDA) installés sur l’ensemble du territoire.



47 brigades mobilisées (18 pour la Gendarmerie, 29 pour la Police).



Analyse sectorielle

Police Nationale :



98 074 attestations générées, totalisant 518,7 millions FCfa.



Activité maximale en Mai (64,9 millions FCfa encaissés).



Gendarmerie Nationale :



65 940 attestations générées, pour 323,2 millions FCfa.



Pic d’activité en Septembre (42,9 millions FCfa).



Impact et perspectives

La synergie entre Police et Gendarmerie a permis de :

✅ Réduire les délais de traitement des amendes.

✅ Lutter contre la fraude grâce à une traçabilité renforcée.

✅ Améliorer l’expérience usager avec des paiements en ligne sécurisés.



L’objectif 2025 : étendre les PDA à 100 unités et intégrer des fonctionnalités multilingues.





( Les News ) Accueil Envoyer Ă un ami Partager sur facebook