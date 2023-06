📢 Mise à jour importante concernant Ousmane Sonko sur son arrestation Chers amis et concitoyens,



Nous tenons à partager une information cruciale concernant Ousmane Sonko et sa situation juridique actuelle. Selon des sources juridiques dignes de confiance ainsi que des déclarations officielles de la gendarmerie, aucune arrestation immédiate n'est prévue pour Ousmane Sonko.



Cependant, il est important de noter que dans le cadre du processus judiciaire, Sonko dispose de 15 jours pour se constituer prisonnier afin de pouvoir faire appel de la décision de justice. Si Sonko ne se présente pas dans ce délai imparti, la condamnation sera considérée comme définitive.

Nous tenons à souligner que ces informations sont basées sur des sources juridiques et les déclarations de la gendarmerie. Il est important de respecter le processus judiciaire en cours et de se référer aux sources officielles pour obtenir les dernières mises à jour.



Nous continuerons à suivre attentivement cette affaire et à partager des informations fiables avec vous. Dans cette période délicate, nous vous encourageons à rester calmes, respectueux et à faire preuve de discernement dans vos réactions.



