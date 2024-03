🔴Lancement de la campagne présidentielle au Sénégal : Diomaye Président et le PUR d'Aliou Mamadou Dia dévoilent leurs programmes sur #LERALTV Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mars 2024 à 01:52 | | 0 commentaire(s)| Alors que la campagne présidentielle prend son envol au Sénégal, les représentants de la Coalition Diomaye Président et du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR), dirigé par Aliou Mamadou Dia, prennent la parole sur #LERALTV pour présenter leurs programmes respectifs. Une occasion unique de découvrir les visions et les projets de ces deux forces politiques majeures dans la course à la présidence.



