( 03 Photos) Cristiano Ronaldo est arrivé à la Juventus

Cristiano Ronaldo a atterri à Turin: le programme de la journée de CR7

Il était attendu le matin du lundi 16, mais il est déjà arrivé à Caselle. Demain visites médicales, signature, salutation aux camarades puis conférence. Le premier jour à Turin de CR7 sera un événement mémorable pour tous les fans de la Juventus.



Il est arrivé. Cristiano Ronaldo a atterri à Caselle !! Quelques heures avant l’arrivée prévue – demain à 10 heures – le phénomène portugais voulait voler le spectacle lors de la finale de la Coupe du monde.

Pas de fête, mais une ville en ébullition



Il n’y aura pas de fête au Stade pour éviter des problèmes de sécurité excessifs, mais la ville sera toujours blindée par des dizaines d’agents pour contenir un enthousiasme qui impliquera inévitablement tout Turin. Des visites à J Medical au nouveau centre sportif, en passant par la conférence de presse en fin d’après-midi.

Visites médicales à J Medical En Continassa pour la signature

Salutations à monsieur et à l’équipe

Conférence de presse (18h30)

Départ de Casella vers la Grèce

Visites, signature et conférence



Avant les salutations aux amis et à l’entraîneur – et aux nombreux fans qui seront trouvés prêts pour les selfies et les shots mais qui devront se contenter de tout faire derrière les vitres sombres de la voiture – directement à J Medical pour soutenir les visites médicales.



Ici aussi, les forces de sécurité seront présentes en masse pour contenir une horde de supporters qui s’annoncent vraiment impressionnants et qui pourraient se rapprocher du phénomène portugais juste à l’extérieur de la clinique.



De là, déménager au siège du club, où il rencontrera Agnelli et Marotta, signera le contrat et saluera probablement Allegri et ses futurs coéquipiers, sur le terrain pour transpirer pendant des jours.



Tout pour arriver à 18h30, le moment des premiers mots de la Juventus Ronaldo. La plus grande salle du Stade sera ouverte pour l’occasion, dédiée à Gianni et Umberto Agnelli, où l’on attendent de nombreux journalistes italiens, mais surtout étrangers.

Une apparition rapide avant de repartir en vacances



Après la conférence de presse, la reprise vers Caselle où Ronaldo prendra un nouveau vol vers la Grèce, une destination de vacances où il était et continuera à se détendre avant le début de sa saison personnelle, qui commencera probablement le 30 Juillet en Amérique, où il atteindra équipe pour la tournée avec des étoiles et des rayures.

Mercato – La Juventus Turin va présenter Cristiano Ronaldo lundi

Trois jours après l’officialisation du transfert de Cristiano Ronaldo, la Juventus Turin a annoncé que le Portugais poserait ses valises dans le Piémont, lundi.

La présentation de Cristiano Ronaldo approche à grands pas. Trois jours après avoir officialisé le transfert de l’international portugais en provenance du Real Madrid, la Juventus Turin a annoncé la date d’arrivée de son futur joueur. Ce sera dans trois jours à peine, le lundi 16 juillet, au lendemain de la finale de la Coupe du monde entre la France et la Croatie.

Peu importe le résultat entre les deux nations, Turin sera entièrement dévouée à sa future star. Celle avec qui la Juve doit conserver ses titres nationaux et évidemment aller reconquérir la Ligue des champions pour la première fois depuis 1996. Privée de sacre en C1 depuis vingt-deux ans, la Juve veut effacer ses cinq échecs consécutifs en finale (1997, 1998, 2003, 2015, 2017), dont les deux derniers survenus à Berlin (2015) et Cardiff (2017) face au FC Barcelone et au Real Madrid.

Lundi 16 juillet : la journée la plus longue



Selon les informations de Sky Sport Italie, l’homme aux cinq Ligue des champions (2008, 2014, 2016, 2017, 2018) et aux cinq Ballons d’Or (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) passera sa visite médicale durant cette journée de lundi, avant d’être présenté en fin de journée, à 18h30.

Transféré pour la somme de 112 millions d’euros (dont 100 millions payable en deux fois), le Portugais va s’inscrire dans la durée à Turin. Il s’est en effet engagé pour un contrat de quatre ans, jusqu’au 30 juin 2022.









