(06 Photos)-Sadio Mané et Mo Salah bandent les muscles à l’entraînement ! Le jeune attaquant sénégalais, accompagné de son ami Mo Salah, a signé son retour à Liverpool et a effectué leur premier entraînement. Entre tests médicaux et autres analyses, les deux joueurs se sont montrés heureux de retrouver les terrains.

