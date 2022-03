08 Mars/ La Direction de l’emploi signe des conventions de partenariat avec des structures dirigées par des femmes

A l’occasion de cette journée de 8 mars, le Directeur de l’Emploi M. Modou FALL, très dévoué à la cause des femmes, a célébré la FEMME par la signature de huit (08) accords de partenariat avec des structures dirigées par des FEMMES dont :



– K’SERV qui évolue dans les services – SODADE CONSULTING qui s’active dans la communication audiovisuelle



– LINGUERLA qui fait de l’esthetique



– TRAITEURS SAVEURS 3S qui évolue dans la restauration.



Cette marque de considération à l’égard de la gent féminine qui témoigne le sens de l’équité et de leadership, s’inscrit dans le cadre du programme d’urgence pour l’insertion socio-économique et l’emploi des jeunes.



Ce partenariat à travers le dispositif d’aide à l’insertion qu’est la Convention Nationale Etat-Employeurs (CNEE), vise à renforcer l’employabilité des jeunes et des femmes via un contrat de stage rémunéré. Ainsi 185 jeunes en majorité des femmes, seront bénéficiaires.