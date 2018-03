08 mars 2018 : Adji Mergane Kanouté évoque une pensée nostalgique pour sa défunte, maman Adji Fatou Mbow 08 mars 2018 oblige, Adji Mergane Kanouté, la responsable politique de Bongré (commune de Kaolack), par ailleurs vice-présidente des femmes de Benno Bok Yakaar et porte-parole de de la coalition Macky 2012, a tenu à partager une pensée admirative pour ces femmes qui se lèvent très tôt, bravant froid et chaleur, pour faire bouillir la marmite…sans oublier sa défunte maman Adji Fatou Mbow.

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Mars 2018 à 09:10 | | 0 commentaire(s)|

« Je voudrais souhaiter une belle fête à toutes les femmes du monde, en particulier aux femmes du Sénégal. Une pensée admirative pour toutes celles qui se lèvent très tôt, bravant froid et chaleur pour faire bouillir la marmite. Une pensée pieuse pour toutes celles qui ont perdu la vie en donnant la vie », a lancé sur sa page Facebook la néo députée, présidente de l’Union pour le développement du Sénégal (UDA).



Adji Mergane Kanouté n’a pas aussi oublié la femme de sa vie qui lui a donné la vie : « une pensée nostalgique pour ma défunte maman Adji Fatou Mbow. Une pensée encourageante pour celles qui ont encore l'extraordinaire chance d'avoir leurs mamans à leurs côtés. Prenons soin de nos chères mères », a ajouté celle qui fut élue "Femme de lannée 2017" par les internautes kaolackois.











Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook