Méfiez-vous des faux profils : Identité volée et photos usurpées !

Le vrai profil de Komee compte 160 publications, 208 000 followers et est actif sur plusieurs plateformes, notamment Instagram, où elle partage ses activités liées à l'entrepreneuriat et à la mode. Voici le vrai profil usurpée : https://www.instagram.com/_komee?igsh=MWpoYmlrYzc0amdkNw%3D%3D Malheureusement, Binta Komee Sy a créé un faux compte Facebook utilisant le nom et les photos de Komee pour tromper les utilisateurs. Elle opère principalement dans les régions de Matam, Thies et Mamelle, et utilise deux numéros de téléphone : +221 77 116 65 68 et +221 77 622 25 19 . Voici le lien du faux profil : https://www.facebook.com/profile.php?id=100090182303259&mibextid=LQQJ4d Ces actes de fraude en ligne sont non seulement nuisibles à la réputation des individus, mais ils peuvent également causer des préjudices financiers et émotionnels. Il est crucial pour les utilisateurs des médias sociaux de rester vigilants et de signaler tout comportement suspect ou tout profil frauduleux aux autorités compétentes. Ensemble, nous pouvons contribuer à protéger notre communauté en ligne contre de telles activités malveillantes. :Partagez cette alerte pour sensibiliser vos amis et votre famille aux dangers des faux profils et à l'importance de la sécurité en ligne. Ne laissez pas les fraudeurs usurper votre identité ou celle de vos proches. Restez informés, restez protégés.