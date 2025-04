Merry Bèye Diouf, la perle de la TFM entre technologie, poésie et communication Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Avril 2025 à 17:56 | | 0 commentaire(s)| Polyvalente, brillante et inspirante, Merry Bèye Diouf incarne la nouvelle génération de femmes leaders au Sénégal. Animatrice à la TFM, elle s’est distinguée par son professionnalisme et sa prestance à l’écran. Mais derrière cette figure médiatique, se cache une femme aux multiples casquettes.

Titulaire d’un master en communication d’entreprise de l’IAM, Merry Bèye a également été consultante Oracle spécialisée en Ressources Humaines pendant trois ans. Fondatrice de l’agence Pixe Me, elle évolue dans les sphères de la communication, du marketing et des technologies de l’information.



Entrepreneure passionnée, elle dirige aussi Merry’s Collection, une plateforme dédiée aux produits cosmétiques naturels. Son talent ne s’arrête pas là : auteure du recueil poétique Le Train de la Vie, ancienne championne du monde de Vovinam Viet Vo Dao, modèle photo, actrice… elle est une artiste complète.



Sénégalo-vietnamienne, Merry Bèye revendique fièrement son appartenance à la promotion de feu Kéba Mbaye, qu’elle honore à travers son engagement dans la société sénégalaise. Une femme d’impact qui inspire par son parcours, son énergie et sa vision.



