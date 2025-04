Entrepreneuriat féminin – La Première Dame Marie Khone Faye à l’écoute des femmes d’affaires sénégalaises

Cette rencontre s’inscrit dans la volonté discrète, mais affirmée de la Première Dame de promouvoir une économie inclusive, en mettant en valeur l’engagement et le leadership des femmes.



Elle entend ainsi encourager la création d’espaces d’écoute, de solidarité et de collaboration pour faire émerger et grandir les initiatives portées par les femmes, au service d’un avenir durable.



Comme le dit l’adage : « Derrière chaque grand homme, il y a une grande dame ». Aujourd’hui, Madame Marie Khone Faye, par son engagement discret mais déterminé, incarne pleinement cette sagesse, en soutenant activement les ambitions des femmes sénégalaises.