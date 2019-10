09 octobre 1906, date d'anniversaire de Léopold Sédar Senghor: Juste un clin d'oeil sur l'homme...! Le 09 octobre nous rappelle la date d'anniversaire de Léopold Sedar Senghor C'est un homme politique et écrivain sénégalais né en 1906 à Joal, d'un père notable Basile Diogoye Senghor, un commerçant catholique sérère, originaire de Djilor. Sa mère s'appelle Gnilane Ndiémé Bakhoum. Senghor est mort le 20 décembre 2001.

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Octobre 2019 à 13:48 | | 0 commentaire(s)|

Senghor exerçait deux passions: la poésie et la politique qui symbolisent pour lui, "la diversité", un concept qu'il aimait aussi tant. "je pense que si je n'avait été un homme politique, j'écrirais plusieurs poèmes mais ma poésie aurait été plus gratuite et moins motivée, disait-il.



C'est la raison pour laquelle on l'appelait communément le "Président-Poète. Sur sa double vie en tant que président de la république et poète, Léopold Senghor répondait que les deux activités professionnelles étaient complémentaires chez lui. Sur un thon ironique, Il disait "Si je n'avais que l'enseignement, ça finirait par être ennuyeux.



Ce qu'il appris durant ses six années supérieures à Paris, c'est selon lui, l'esprit de méthode et l'organisation.



Évoquer Senghor, c'est aussi se rappeler de la crise politique de décembre 1962 l'opposant au président du Conseil Mamadou Dia; Cette crise marque la fin du régime parlementaire bicéphale (de type Quatrième République et instauré depuis la création de la fédération du Mali) et le début d'un régime présidentiel dans lequel l'UPS (le parti politique de Léopold Sédar Senghor) deviendra parti unique jusqu'en 1976.

