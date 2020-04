1 à 5 ans de prison ferme, 1 million d’amende…:Les nouvelles mesures fortes contre les contrevenants de l’état d’urgence A la suite de l’annonce faite hier, par le président de la République en Conseil des ministres pour durcir les mesures contre ceux qui violent l’état d’urgence, notamment l’interdiction du transport interurbain, le ministre en charge des Transports terrestres, Oumar Youm, a annoncé que les contrevenants risquent désormais une peine d’un à 5 ans de prison ferme, en plus d’une amende de d’un million de francs CFA, aussi bien pour les chauffeurs que les conducteurs de motos Jakarta. Par ailleurs, a dit Me Oumar Youm, sur la Rfm, les véhicules seront mis en fourrière, les cartes grises des véhicules des contrevenants annulées et les permis des chauffeurs, suspendus.

