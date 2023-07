1 milliard de vues: Un hommage à l'exploit impressionnant de « Pop-Pop » de Cherifou sur TikTok

Le nouvel opus de Cherifou, « Pop Pop », est devenu l'une des chansons les plus virales et les plus utilisées sur TikTok, atteignant récemment, un impressionnant milliard de vues sur la plateforme. Cette réalisation marque une étape majeure pour l'artiste émergent, confirmant ainsi sa montée en puissance et son influence grandissante dans l'industrie musicale.



L'un des facteurs clés qui ont contribué au succès de « Pop Pop », est le défi de danse créé par des utilisateurs de TikTok. Le rythme entraînant et les paroles accrocheuses de la chanson, ont incité de nombreux créateurs de contenu à produire des vidéos de danse ludiques et créatives. Ces vidéos ont rapidement attiré l'attention des autres utilisateurs, créant ainsi une réaction en chaîne, qui a propulsé la chanson au sommet des tendances de TikTok.



Cette réalisation est une confirmation du talent et du travail acharné que Cherifou a investis dans sa musique. En tant qu'artiste indépendant, l'exposition massive offerte par TikTok lui a permis de se faire remarquer par une audience internationale, lui ouvrant ainsi de nouvelles opportunités et lui permettant de se faire un nom dans l'industrie.