1 tonne de chanvre indien saisie à Mbour : le trafiquant s’approvisionnait à partir de Ziguinchor

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Janvier 2020

Les éléments du Commissariat Central de Mbour, ont arrêté un individu avec une tonne de chanvre indien. Selon le bureau des relations publiques de la police, les limiers ont eu des informations faisant état de l’interpellation d’un trafiquant notoire de chanvre indien qui détenait trois sacs de cent (100) kilogrammes sur la plage de Tripano à Mbour. S’étant transporter sur le lieu indiqué, ils ont récupéré la dogue et conduit le délinquant qui, interrogé sommairement, leur a donné les informations nécessaires ayant permis de mener une perquisition à son domicile sis à Grand Mbour.



Cette perquisition a permis de découvrir treize (13) sacs de cent (100) kilogrammes de chanvre indien, ainsi que du matériel neuf composé de cuisinière, de frigo, de bâches, chaises, chaines à musique et d’amplis, destinés à la location.



Elle a également permis de découvrir des documents attestant de l’existence d’un compte bancaire en son nom, de documents de voyage par avion vers Ziguinchor pour, probablement, s’y approvisionner. Il a été placé en garde à vue, la drogue et le matériel saisis ont été mis sous scellés.



