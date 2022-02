10 Février 2022 -Lueur et Vent d'Espoir sur Ziguinchor en ce jour de Jupiter communément appelé Jeudi ! Ziguinchor, belle ville au sud du Sénégal capitale de la région naturelle de la Casamance, une ville cosmopolite, où cohabite dans une parfaite cohésion sociale différents groupes sociaux hétérogènes, va voir s'ouvrir une nouvelle page de sa riche histoire avec l'avènement de Monsieur Ousmane Sonko comme Maire.

Contrairement à la tradition, pour une fois un candidat à la mairie de Ziguinchor a d'abord conçu et élaboré un programme qu'il a soumis à la population avant de demander son suffrage. Ce qui constitue une innovation majeure car évitant ainsi le pilotage à vue, les tâtonnements et l'amateurisme qui jusque-là sont les traits caractéristiques de la démarche de nos gouvernants aussi bien au niveau local qu'au niveau central.



Le programme Burok ainsi partagé du Maire Ousmane Sonko constitue un acquis qu'il convient de consolider et de mettre en oeuvre en vue de répondre aux besoins des populations Ziguinchoroises voire de la Casamance dans un cadre probable d'inter communalité



Ce programme se veut participatif et inclusif. D'où l'effort pour chacun de nous de développer des attitudes et des discours rassembleurs, pas de stigmatisation, pas de différenciation entre les différents acteurs Socio Poli tiques...Toutes et tous devons fraterniser, lire ce qui doit nous unir en lieu et place de ce qui nous divise....Rivalisons en débauche d'énergie,en ambition pour le bonheur de nos populations,en innovation dans la recherche de solutions face aux contraintes qui ne manqueront pas de se poser en sur notre chemin....Cultivons l'esprit de solidarité, renforçons la dynamique unitaire ( Many hands make light work); nous sommes désormais plus qu'une équipe , une véritable famille ; élevons plus haut notre générosité dans l'accomplissement de nos missions quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et annuelles...



Pour gagner la bataille de développement local ou territorial, chacun de nous, et tous devons faire preuve d'assiduité au travail, de célérité dans l'exécution des tâches, de loyauté et de sincérité dans nos rapports.



Les valeurs de probité morale, de courtoisie, et de rigueur sont à intégrer dans notre être quotidien.



Le Monde entier nous regarde ! Travaillons à mériter ce regard!



C'est avec beaucoup d'entrain que nous prions pour que ce beau soleil doux qui va se lever ce jeudi matin, génère cette énergie qui va provoquer l'envol de Ziguinchor et probablement de la Casamance, vers un monde radieux porteur d'espoir et de bonheur.



Abdou Sané

Conseiller municipal de Ziguinchor

Ziguinchor

Sénégal.



