( 10 PHOTOS ) Voici les épouses et compagnes des « Lions »

Hors des pelouses et autres sphères de jeu, épouses et compagnes de «Lions» mènent le match. Elles ont réussi à dompter Mbaye Niang et ses coéquipiers, sans sortir les griffes. La Fédé sénégalaise de foot les a conviées en Russie, s’occupant de leur hébergement, déplacements et billets au stade. «L’Obs» vous présente les épouses ou compagnes des «Lions» de la Téranga. Liste non exhaustive…





Elle est devenue Mme Sarr depuis octobre dernier. Discrète, la jeune femme de 19 ans est originaire des Parcelles Assainies de Dakar et orpheline de mère. Elle a la réputation d’être l’amour de jeunesse de l’attaquant des «Lions». Une vraie histoire d’amour qui a duré et qui s’est soldée par un mariage. Aussi la balle liane, élève, avait-elle affiché toute sa fierté de se voir marier à un «Lion». Même si ce n’est pas une chose aisée d’être l’épouse d’une célébrité. Fatou Sy, au micro de «Limametti» : «Ce n’est pas facile, mais on essaie de tout faire pour garder la tête sur les épaules. Le fait de rester seule quand il voyage aussi n’est pas chose facile, mais à part cela, c’est une fierté de le voir jouer et surtout défendre les couleurs du pays. Parlant de son mari, Fatou Sy souligne que Ismaïla Sarr est simple. «Quand on est la femme d’un footballeur ou d’une célébrité, on entend du tout, en bien comme en mal, mais mon mari et moi communiquons beaucoup pour trouver une bonne entente. Ma chance, c’est que je suis tombée sur Ismaïla, qui est un mari simple, calme et respectueux. Il me soutient particulièrement dans mes études.»



Emilie Fiorelli (Mbaye Niang), 27 ans, Française, Gagnante de «Secret Story 9»



L’homme du match Sénégal/ Pologne, âgé de 23 ans, est en couple depuis 2016 avec Emilie Fiorelli, 27 ans, star et gagnante de la télé-réalité «Secret Story 9». D’ailleurs, le couple a accueilli, le 22 avril dernier, une nouvelle venue prénommée Louna. Et c’est une Emilie toute heureuse qui a célébré la victoire de son chéri, le 19 juin dernier, suite à la victoire des «Lions» (2-1) face à la Pologne. Comme pour clouer le bec, une bonne fois pour toute, aux rumeurs malveillantes, qui annonçaient sa rupture avec le «Lion» suite au fait qu’elle avait retiré de sa bio Instagram les initiales de son chéri, et que les photos de Mbaye Niang ne figuraient plus sur la bannière de son compte Twitter. Tout laissait subodorer une rupture jusqu’au moment où Emilie Fiorelli a jugé bon de rétablir la vérité sur Snapchat. Sur son compte, elle a écrit : «Juste pour de l’oseille, vous êtes vraiment capables de tout (…) Si nos photos ont été supprimées des Rs (Réseaux sociaux), c’est que oui. Ça nous arrive de nous disputer. On ne vit pas dans un monde de bisounours. Donc, par impulsivité, on a supprimé nos photos. Rassurez-vous, en dehors des réseaux sociaux, on a bel et bien une vie.» C’est dit !



Nafissatou Sall (Pape Alioune Ndiaye), Sénégalaise, Animatrice à King Fm



Fille d’un Amiral, haut gradé du Palais présidentiel, Nafissatou Sall a trouvé son King, son «Lion» chéri dans la «Tanière» en la personne de Pape Alioune Ndiaye, le discret sociétaire de Stoke City en Angleterre et milieu de terrain des «Lions» de la Téranga. Mais depuis son mariage avec le «Lion», l’ancienne animatrice de la radio King Fm a disparu des radars. Pour être aux côtés de son mari de footeux ? Certainement !



Inna Touré (Cheikh Ndoye), Sénégalaise, Femme d’affaires



Elle a dit oui à Cheikh Ndoye depuis le 9 juillet 2015. Elle, c’est la charmante Inna Touré. Originaire du Sénégal, la reine du cœur de Cheikh Ndoye est la nièce de la grande styliste et ambassadeur itinérant Diouma Dieng Diakhaté. Inna qui n’aime pas dévoiler son âge, a vécu pendant 17 ans aux Etats-Unis. Plus tard, elle suit une formation en Médecine, mais n’a jamais pratiqué. Aujourd’hui, reconvertie en femme d’affaires, la jeune femme gère son business depuis Birmingham (Angleterre) où elle réside désormais avec son époux et leur fille de 18 mois.



Zahra Mbow (Cheikhou Kouyaté), Actrice et propriétaire d’un institut de beauté



Son idylle avec Cheikhou Kouyaté a duré 8 ans avant de se concrétiser par un mariage célébré en toute discrétion aux Parcelles Assainies. Cheikhou a fait la connaissance de la belle liane alors qu’il évoluait dans un club belge. Ce fut un véritable coup de foudre. Et Zahra n’était pas, non plus insensible au charme du joueur teigneux, elle la sœur de Pape Daouda Mbow (Ex-Marseille) qui a grandi dans un milieu de footeux. Leur idylle prend forme et au fil des années, leur passion va crescendo et se consolide au fil des ans. Même entre deux continents, la distance n’a pas été un frein à l’épanouissement de leur couple. Qui plus est, les deux tourtereaux ont, l’un comme l’autre, avancé dans leur carrière. Zahra Mbow est, entre-temps, sortie de l’anonymat, en monnayant ses talents d’actrice dans la série «Double vie» qui passait sur la Tfm, en compagnie de sa meilleure amie, l’animatrice Bijou Ndiaye, le tonitruant Pape Cheikh Diallo et son épouse Kya Aïdara. Egalement, propriétaire d’un institut de beauté, elle a réussi à creuser son trou dans le cercle restreint des peoples.



Simona Guatieri (Diao Baldé Keïta), 27 ans, Italienne, Mannequin



Mannequin de 27 ans, Simona Guatieri est la compagne de l’attaquant international sénégalais de l’As Monaco, Diao Baldé Keïta. Elle est plus âgée de 5 ans que son compagnon qui en a 22 ans. Le couple s’est connu alors que le «Lion» évoluait à la Lazio Rome (Série A Italienne). Très connue en Italie pour avoir participé à plusieurs concours de beauté comme Miss Italie, Miss Univers et Miss Monde, elle baigne dans le milieu de la mode depuis de nombreuses années. Elle a débuté ses premiers castings dès l’âge de 15 ans.



Charline Oudenot (Kalidou Koulibaly), 26 ans, Française



Jolie blonde au doux sourire, Charline Oudenot est la femme du défenseur de Naples (Série A Italienne), Kalidou Koulibaly. Elle est Française et curieusement, elle est née le même jour et dans le même hôpital que son mari à Saint-Dié-des-Vosges (France). Entre eux, cela a été le coup de foudre. Puis, les choses se sont enchaînées très vite et les deux tourtereaux ont convolé en justes noces. Aujourd’hui, ils couvent leur petit garçon, Seni. D’ailleurs, c’est en compagnie de son fils qu’elle s’est rendue à Kalouga pour fêter l’anniversaire de son chéri au lendemain de la victoire des «Lions» contre la Pologne. Sur les images inondant la toile, on y voit le couple plein de complicité et de tendresse.



Maria Orten (Mame Birame Diouf), Norvégienne



Fille d’un grand notable, Maria Orten, une riche héritière norvégienne, a dit oui à Mame Birame Diouf le 2 juillet 2011 à Molde. La cérémonie a eu lieu à l’église de la ville du nord, puis à l’hôtel Quality Alexandra, en présence de nombreuses célébrités du monde du football, du showbiz et des affaires. Le père de la mariée est un notable connu de la ville. Il est le Directeur général des Finances à l’école Molde Folk High. Le couple a deux filles.



Tabara (Diafra Sakho), Sénégalaise, Basketteuse



Evoluant en France et réputée très discrète, l’élue du cœur de Diafra Sakho est une basketteuse du nom de Tabara. Le mariage a été célébré le 9 juin 2016.



Pauline Gueye (Idrissa Gana Gueye), Lilloise



Mariée depuis l’année dernière à Idrissa Gana Gueye, Pauline Gueye travaille en Angleterre, à Manchester. Le couple n’a pas encore d’enfants.