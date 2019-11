10 ans de prison pour les agresseurs d'Özil et Kolasinac Ashley Smith, 30 ans, passera les dix prochaines années en prison. Il s'agit de l'agresseur qui avait tenté de voler Mesut Özil et Sead Kolasinac armé d'un couteau le 25 juillet dernier.

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Novembre 2019 à 14:32 | | 0 commentaire(s)|

La scène avait rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Kolasinac avait défendu Özil en poursuivant les deux agresseurs, qui avaient pris la fuite. Ashley Smith était alors passé aux aveux devant la police via une vidéoconférence à Snaresbrook Crown Court. Ce vendredi, le verdict est tombé.

Selon la 'BBC', le voleur, qui a été surpris de la réaction de Kolasinac sur le moment, a été condamné à dix ans de prison pour avoir tenté de voler des montres évaluée à 181 000 euros. La vidéo de la tentative de vol a été publiée. Sur celle-ci, on peut voir un Kolasinac impassible malgré l'arme blanche de son agresseur.

besoccer



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos