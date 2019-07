10 ans de travaux forcés requis pour trafic de drogue: La guinéenne avait dissimulé 530g d’héroïne dans son sexe Binetou Kanaté, une ressortissante guinéenne a été jugée mercredi par la Chambre criminelle de Dakar pour association de malfaiteurs et trafic Internationale de drogue. Elle a été arrêtée en possession de 530 grammes de l’héroïne, dissimulée dans son sexe. Les faits se sont passés le 6 novembre 2016.

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Juillet 2019 à 09:54 | | 0 commentaire(s)|

Sur demande d’un narcotrafiquant Nigérian du nom de « Big », la jeune femme de 42 ans avait quitté Conakry avec comme mission, d’acheminer cette quantité de drogue jusqu’à Dakar, par la route. Il s’agit de 3 boulettes de l’héroïne mélangée à de la métamphétamine, d’un poids de 530 grammes, soit une valeur de 70 millions de F Cfa. Elle devait percevoir en retour la modique somme de 70. 000 Francs Guinéen. Elle était à un doigt de réussir sa mission. Seulement, les gendarmes de la Section de recherches avaient été informés par une source anonyme.

Elle sera appréhendée Thiaroye (Banlieue de Dakar.

Il faut dire que lorsqu'elle a vu les hommes en bleue, elle a discrètement enfoncer la drogue dans son sexe.

Une subterfuge compris par les gendarmes , qui sont parvenus à extraire la drogue dans de cette planque bien particulière.

Devant la barre, l’accusée a confessé sa responsabilité. « Big m’a demandé de convoyer de l’héroïne au Sénégal, moyennant la somme de 70 000 Francs Guinéen. Un montant loin de couvrir mes besoins, mais j’étais contrainte d’accepter. C’est alors que Big m’a remis trois boulettes d’héroïne dissimulée dans des préservatifs. J’ai pris la drogue, je l’ai placée dans mon slip pour passer entre les mailles des filets des forces de l’ordre », a-t-elle expliqué avant de se confondre en excuses, informe L'Observateur.



À la suite du parquet général, qui a requis 10 ans de travaux forcés, son avocat a plaidé la clémence et la disqualification des faits en offre et cession de drogue.

L’affaire sera vidée le 18 septembre prochain.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos