10 membres de l’ex-parti Pastef libérés

Dix membres de l’ex-parti Pastef, arrêtés il y a plusieurs mois, viennent d’être libérés. Ils ont purgé leur peine de 6 mois de prison ferme à la Maison d’arrêt et de correction de Thiès.



Ces 10 patriotes étaient détenus à la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Thiès depuis juin dernier. Ils viennent d’être libérés après avoir purgé une peine de six mois de prison. « 10 patriotes de Tivaouane détenus à la MAC de Thiès depuis le mois de juin viennent d’être libérés après avoir purgé leur peine de 6 mois », a annoncé Alioune Badara Mboup, coordonnateur communal de Pastef à Tivaouane, sur sa page Facebook, renseigne Senenews.



Pour rappel, ces 10 membres de Pastef avaient été condamnés pour « troubles à l’ordre public », « appel à l’insurrection » et « incitation à la rébellion ».