100 millions remis au DIRCAB du ministre des sports: Baba Tandian réclame des comptes au président de la fédération Sénégalaise de Basketball L'ancien président de la fédération Sénégalaise de basketball, Baba Tandian, a fait une nouvelle sortie sur la gestion de Me Babacar Ndiaye. Il a fait des révélations sur les affaires des 100 millions et 300 millions. Ensuite Baba Tadian a conclu sa contribution sur le scandale sexuel qui secoue la Fédé.



On a été informé que Me Ndiaye a enfin avoué que c'est lui-même qui est parti prendre le chèque des 300 millions de l'Afrobasket 2017, donc 2 ans après qu’il soit bousculé dans les médias par la plateforme du renouveau du basket composé entre autre de Vieux Ndoye Pathe Keita et de moi-même. Oui Me ce n’est pas suffisant 2 ans après, quand on sait qu'un président de fédération de basket a l'obligation de rendre compte toute somme reçue au plus tard 7 jours au compte directeur mais attendre 2 ans pour enfin reconnaître la vérité, c’est trop facile.



Les 100 millions remis au DIRCAB

On veut savoir et c’est notre droit en tant qu’acteur du basket de quelqu'un qui a reçu une subvention de l'Etat donc nos impôts, on veut à vérité des chiffres sur les 100 millions que le journal « Record » a écrit qui ont été remis au directeur de cabinet du ministère des sports, et chose plus grave, il n'a jamais démenti l'information paru dans le quotidien « Record » mais plutôt un silence de cathédrale, on murmure même. Plus que les 100.millions on veut un relevé détaillé sur la place publique de ses 300 millions car ce n'étais pas à vous Me d'aller cherche cet argent il sert à quoi le président de la commission des finances mais vous êtes habitués à ce genre de fait car c'était le même scénario avec les subventions du DUC par le crédit mutuel de l'époque avec votre amis et cousin le DG Ndiaye.



La gestion du DUC

Pouvez nous dire combien vous avez reçu du crédit mutuel pendant 5 ans ? Quel est le montant total et si vous avez reversé ses sommes dans les caisses du DUC quant- on sait que toutes les charges du DUC sont prises par le COUD ? Si vous ne le faite pas à notre conférence de presse nous le diront avec des preuves sur la table. J’avais raison en disant que Me vous êtes venus dans ce basket pour vous servir et non servir le basket, sinon comment comprendre les gaffes que vous accumulez, arrête le championnat fille parce que un élément clé du DUC a rejoint son pays pour les besoins de l'afrobasket me dit-on, pourquoi arrête un championnat aussi longtemps pour vous donner un espoir de rafler toutes les coupes en jeu ?



Malgré cette forfaiture, vous avez tout perdu, Nada. Après avoir pénalisé la belle équipe de saint basket club, car vous portez la guigne pour votre club et pour le basket en général. Rien ne vous intéresse dans ce basket que l'argent rien que l’argent. La preuve lors de la sortie des anciennes dans les médias sur leur expulsion de leurs logements, personne ne vous a vue à côté de ces gloires du basket, pas un seul geste de solidarité, c’est dégoûtant pour un responsable de basket. Enfin Me il va falloir que vous prononcez sur 3 choses,1. Qu'est devenu les recettes de l'afrobasket féminin ? on parle de 90 à 120 millions de recettes et comme d'habitude information de source sûre, aucun membre du bureau n'est au courant de cet argent à par votre fameux directeur de cabinet que vous avez paraît il viré dont personne ne connait les motifs ,mais Me les langues vont se délier car vous avez fait mal à ce basket qui a la chance de voir un certain Maky Sall faire mieux que tous ses prédécesseurs .



Des versements douteux

Car avec lui, le basket est sorti enfin de sa pauvreté mais le malheur ce basket se sont ses présidents de club qui tirent le diable par la queue. s'il le voit ce diable ,et pendant ce temps toi et tes amis et larbins font la bamboula normal que certain de ses larbins changent de véhicules pour une plus grosse cylindres, car il y a qu'eux qui profitent du basket 2 Me sont-ils comptabilisés les participations des équipes étrangères de l'afrobasket des garçons de 2017 et des filles de 2019 des versement de 50 $ par personne et par jour si mes souvenirs sont bons Où est cet argents ?



Et enfin 3 cette journaliste qui a bénéficié d'un marché de "com", pourtant inconnues dans le milieu sportif et qu’elle aurait reçu un montant important qui ne justifie pas le travail car à ma connaissance, personne n'a entendu un spot publicitaire radio, télé ,panneaux ,affiche grand format flyers ou autre sur l'afrobasket ,et mieux ou pire pour nos maigres sous du basket elle s'est trouvé avec vous dans la délégation en chine 5 jours après l’Afrobasket féminin ,qu’est qu'elle faisait la bas et au frais de qui.



Scandale sexuel

Et pour terminer Me vous allez-vous prononcer de ces scandale sexuels qui secoue votre gestion et si vous n'en parlez pas nous le ferons , on veut des réponse net et claire de votre part et non nous envoyé votre bouledogue pour aboyer car on le sait avec une petite sucette on devient la voie de son maître, vous avez coulé le basket de qu’il y'avait de bien ,regardait vivre couronnement roi et reine 1000.000 plus une vulgaire télé, avec la manne financière qui vous sert de bamboula vous aurez dû faire beaucoup mieux que ça. Et pour termine vous allez répondre, pourquoi vous avez fait couper 6 minutes 20 seconde de mon émissions célébrité en ligne sur lie 2 Stv où je parlais des 300 millions et des 100 millions remis DIRCAB que le journal record a écrit, cela veut dire que vous cachez quelque chose dont vous ne voulez pas qu’on en parle, mais cher maitre on va en parler car nous, on n’est pas achetable Vieux Ndoye ,Pathe Keita et moi-même ,et on ne sera pas non plus tes larbins ...





Président, Baba Tandian

