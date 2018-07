1000 femmes de « And Jéego » formées pour un montant de 45 millions de FCFA

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Juillet 2018 à 23:37 | | 0 commentaire(s)|

Avec la collaboration inestimable du Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT), 1000 femmes de « And Jéego » ont été formées à la transformation de produits locaux, la teinture, perlage etc pour un montant d’environ 45 millions de FCFA dans le cadre d’un programme de renforcement des capacités. D’ailleurs, le Président Macky Sall, conscient de ces efforts, vient d’octroyer un financement de 150 millions de FCFA à la plateforme « And Jéego ».



Sous la houlette de leur coordonnatrice, la ministre conseiller, Zahra Iyane Thiam, la Plateforme des femmes "AND JEEGO" a procédé ce mercredi après-midi à son Assemblée Générale de Partage des Initiatives de la Plateforme des Femmes « AND JEEGO », à place de la Nation ex Obélisque.



Toutes ces raisons ont motivé la première phase de formation de 1000 femmes de « And Jéego », pour un montant d’environ 45 millions de FCFA avec la collaboration inestimable du Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT).



Ces projets phares qui ont obtenu des résultats probants, et d’autres initiatives de And Jéego ont été portés à l’attention des autorités , des membres de And Jéego et du public au cours de l’Assemblée générale sous le thème : La mise en œuvre des politiques du PSE par les femmes : l’exemple réussi de la plateforme And Jéego » qui a eu lieu ce mercredi 25 juillet 2018 à la place de la Nation (ex Obélisque).





Cette AG a été précédée d’une matinée d’exposition des produits fabriqués par les femmes à l’issue des formations qu’elles ont reçues avec notamment les Jeggo d’Or.



Des milliers de femmes réunies dans plus de 75 organisations et évoluant dans différents domaines de l’économie, de la santé, de l’éducation et de la culture, ont voulu mettre en symbiose leur potentiel d’expériences et d’expertises pour ensemble apporter leur contribution effective dans la réalisation des objectifs de développement du Sénégal.



Elles ont ainsi créé la Plateforme des femmes « AND JEEGO » qui a été lancée officiellement le 07 août 2015. Riche de par la diversité des structures civiles, syndicales, religieuses et politiques qui la composent, la Plateforme constitue ainsi un cadre idéal pour permettre aux femmes d’identifier et de saisir les opportunités qui leur sont offertes dans leur environnement et plus particulièrement dans les politiques mises en place par l’Etat du Sénégal, en l’occurrence le Plan Sénégal émergent (PSE).



Donc, après avoir longtemps travaillé chacune dans son secteur de prédilection, les organisations membres de la Plateforme AND JEEGO ont senti la nécessité impérieuse de s’approprier le PSE ; ceci afin d’en tirer tous les bénéfices pouvant leur permettre de jouer pleinement leurs rôles et responsabilités pour la prise en compte effective de leurs préoccupations.





La Plateforme s’est ainsi fixée comme missions entre autres de développer des stratégies pour une application transversale de l’équité et de l’égalité de genre dans tous les programmes et projets en vue d’un développement durable et solidaire dans un Etat de droit.



Pour ce faire, elle s’est engagée à contribuer à la mise en œuvre des projets prioritaires qui impactent particulièrement le développement socio-professionnel des femmes. Ces projets s’inscrivent dans plusieurs domaines tout aussi diversifiés comme l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’éducation et la formation, la santé, l’assainissement, l’environnement, le commerce, le tourisme et l’artisanat, l’habitat, les infrastructures et services, la paix et la sécurité et enfin la bonne gouvernance.





Dans cette dynamique, la première action menée pour la réalisation de ces objectifs a été la tenue d’un atelier national de partage et d’échanges sur : « les opportunités du PSE pour les femmes », le 22 janvier 2016 au King Fahd palace. Son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall a présidé personnellement la séance de restitution des travaux de cet atelier national.



Au sortir de cet atelier, trois projets phares avaient été identifiés pour le démarrage des activités de la Plateforme. Il s’agit de la mise en place d’une mutuelle de santé pour ses membres : partant du constat que plusieurs femmes ont un faible niveau de prise en charge médicale et de protection sociale soit parce qu’elles évoluent dans le secteur informel, soit parce qu’elles ont perdu cette couverture du fait du décès du mari ou de sa retraite et aussi la mise en place d’une coopérative d’habitat visant à améliorer l’offre de l’habitat social pour les femmes.



Il ne faut aussi oublier la promotion de projets structurants en soutien à l’entrepreunariat individuel ou collectif, à travers l’installation d’une unité de production et de transformation de produits locaux à Sébikotane.

Leral.net Sous la houlette de leur coordonnatrice, la ministre conseiller, Zahra Iyane Thiam, la Plateforme des femmes "AND JEEGO" a procédé ce mercredi après-midi à son Assemblée Générale de Partage des Initiatives de la Plateforme des Femmes « AND JEEGO », à place de la Nation ex Obélisque.Toutes ces raisons ont motivé la première phase de formation de 1000 femmes de « And Jéego », pour un montant d’environ 45 millions de FCFA avec la collaboration inestimable du Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT).Ces projets phares qui ont obtenu des résultats probants, et d’autres initiatives de And Jéego ont été portés à l’attention des autorités , des membres de And Jéego et du public au cours de l’Assemblée générale sous le thème : La mise en œuvre des politiques du PSE par les femmes : l’exemple réussi de la plateforme And Jéego » qui a eu lieu ce mercredi 25 juillet 2018 à la place de la Nation (ex Obélisque).Cette AG a été précédée d’une matinée d’exposition des produits fabriqués par les femmes à l’issue des formations qu’elles ont reçues avec notamment les Jeggo d’Or.Des milliers de femmes réunies dans plus de 75 organisations et évoluant dans différents domaines de l’économie, de la santé, de l’éducation et de la culture, ont voulu mettre en symbiose leur potentiel d’expériences et d’expertises pour ensemble apporter leur contribution effective dans la réalisation des objectifs de développement du Sénégal.Elles ont ainsi créé la Plateforme des femmes « AND JEEGO » qui a été lancée officiellement le 07 août 2015. Riche de par la diversité des structures civiles, syndicales, religieuses et politiques qui la composent, la Plateforme constitue ainsi un cadre idéal pour permettre aux femmes d’identifier et de saisir les opportunités qui leur sont offertes dans leur environnement et plus particulièrement dans les politiques mises en place par l’Etat du Sénégal, en l’occurrence le Plan Sénégal émergent (PSE).Donc, après avoir longtemps travaillé chacune dans son secteur de prédilection, les organisations membres de la Plateforme AND JEEGO ont senti la nécessité impérieuse de s’approprier le PSE ; ceci afin d’en tirer tous les bénéfices pouvant leur permettre de jouer pleinement leurs rôles et responsabilités pour la prise en compte effective de leurs préoccupations.La Plateforme s’est ainsi fixée comme missions entre autres de développer des stratégies pour une application transversale de l’équité et de l’égalité de genre dans tous les programmes et projets en vue d’un développement durable et solidaire dans un Etat de droit.Pour ce faire, elle s’est engagée à contribuer à la mise en œuvre des projets prioritaires qui impactent particulièrement le développement socio-professionnel des femmes. Ces projets s’inscrivent dans plusieurs domaines tout aussi diversifiés comme l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’éducation et la formation, la santé, l’assainissement, l’environnement, le commerce, le tourisme et l’artisanat, l’habitat, les infrastructures et services, la paix et la sécurité et enfin la bonne gouvernance.Dans cette dynamique, la première action menée pour la réalisation de ces objectifs a été la tenue d’un atelier national de partage et d’échanges sur : « les opportunités du PSE pour les femmes », le 22 janvier 2016 au King Fahd palace. Son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall a présidé personnellement la séance de restitution des travaux de cet atelier national.Au sortir de cet atelier, trois projets phares avaient été identifiés pour le démarrage des activités de la Plateforme. Il s’agit de la mise en place d’une mutuelle de santé pour ses membres : partant du constat que plusieurs femmes ont un faible niveau de prise en charge médicale et de protection sociale soit parce qu’elles évoluent dans le secteur informel, soit parce qu’elles ont perdu cette couverture du fait du décès du mari ou de sa retraite et aussi la mise en place d’une coopérative d’habitat visant à améliorer l’offre de l’habitat social pour les femmes.Il ne faut aussi oublier la promotion de projets structurants en soutien à l’entrepreunariat individuel ou collectif, à travers l’installation d’une unité de production et de transformation de produits locaux à Sébikotane.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook