Appréciations des premiers actes du président Bassirou Diomaye Faye : Réactions contrastées à Thiès Wolof

Depuis son accession au pouvoir il y a un peu plus d'un mois, le président Diomaye Faye suscite des réactions diverses chez les habitants de Thiès. Cumul de mandat, appel à candidature, et l'affaire Mbour 4 sont au cœur des débats dans cette ville animée du Sénégal.

Certains estiment qu'il est trop tôt pour juger, tandis que d'autres s’expriment entre préoccupations et lueurs espoirs.



Reportage Mounirou Mbengue