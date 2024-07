1000 milliards FCfa dépensés pour rien, dans la lutte contre les inondations : Le suivi et l'évaluation de ces milliards en question Tribune- Pour lutter contre les inondations, un Plan décennal de lutte contre les inondations (PDLI), d’un budget de près de 767 milliards FCfa, auxquels s’ajoutent 15 milliards (782), puis 27 autres annoncés, a été mis en place. Mais le problème pour tous ces milliards, c’est qu’il y a pas de suivi-évaluation. Combien a été décaissé ? Combien a été dépensé ? Mystère et boule de gomme…

À propos du fonds prévu sur une période de 10 ans, l’ex coordonnateur du Plan décennal de lutte contre les inondations (PDLI), Idrissa Tall, expliquait, « qu’il s’agit précisément de 766,988 milliards FCfa, constituant le budget prévisionnel pour la réalisation du PDLI planifié sur dix ans, de 2012 à 2022 ». Il ajoutait que « ce programme comprend trois phases » et qu’Il y avait d’abord « une phase d’urgence pour un budget de 66,375 milliards FCfa, entièrement exécuté »



Une autre, qu’il appelle « phase à court terme, dont le budget était de 250,603 milliards FCfa ». Et enfin, « la phase moyenne et long terme, budgétisée à 450, 009 milliards ». A ce fonds, se sont ajoutés 15 milliards FCfa, destinés à la lutte contre les inondations de l’année dernière ,avec Keur Massar comme épicentre et/ ou un scénario quasi identique, s’est reproduit ces derniers jours.



Certes, les inondations ne sont pas le propre du pays et l’on ne peut arrêter la pluie avec ses bras, mais force est de reconnaître que le manque de suivi- évaluation des programmes de lutte contre les inondations, est, à juste raison, déplorable. Pour rappel, en vue de lutter contre les inondations, le Sénégal a élaboré un Programme décennal de lutte contre les inondations (PDLI) d’un budget de 767 milliards, couvrant la période 2012-2022.



Douze ans après, on ne sent pas l’impact de ce PDLI dans des zones à Dakar et dans les régions, où les populations pataugent dans l’eau. Les fortes pluies qui se sont abattues sur le pays cette semaine, ont créé de graves inondations dans la banlieue dakaroise et dans plusieurs localités du pays.



Le suivi et l'évaluation de ces milliards en question



Mais au regard de ce qui se passe dans le pays, avec des inondations quasi généralisées, on se pose des questions sur l’utilité du Programme décennal de lutte contre les inondations (pdli) et les autres milliards motivés par les inondations de l’année dernière. En effet, au nom d’une réponse structurante du Président Macky Sall contre les inondations, il avait mis en place à son arrivée au pouvoir, un Programme décennal de lutte contre les inondations. D’un budget de 767 milliards, ledit Programme a été conçu pour faire face aux inondations récurrentes qui perturbent la vie des populations et impactent négativement sur l’économie du pays et son environnement.



Les régimes passent, les inondations perdurent



Le même programme a été intégré dans les objectifs du Plan Sénégal Émergent. Mais force est de constater que douze ans après, le P,DLI n’a pas encore réussi sa mission qui, entre autres, est l’amélioration de la connaissance des zones d’inondation, le relogement des populations sinistrées, l’aménagement et le renforcement de la résilience des villes à travers la réalisation d’ouvrages de drainage d’eaux pluviales.



À Dakar, si les effets des inondations ont été atténués au niveau de certaines zones à Keur Massar, Wakhinane Nimzatt, Yeumbeul, Médina Gounass, Djeddha Thiaroye Kao, Keur Mbaye Fall, Guinaw Rail Nord, Diamaguène Sicap-Mbao, Tivaouane-Diaksao, Guinaw Rail Sud, Thiaroye Gare, Petit et Grand Mbao, continuent de souffrir des eaux de pluie. Dans la capitale du bassin arachidier, Khakhoum, Médina Mbaba, Thiofack, Passoire, Sara Ndiougary Diamaguène, Tabangoye Boustane et Abattoirs pataugent.



