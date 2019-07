1036 kg de cocaïne saisis en 72 h par la douane

Après la saisie historique de 238 kg de cocaïne au Port Autonome de Dakar (Pad) mercredi dernier, la douane sénégalaise a enregistré une autre saisie, plus importante, de 798 kg de cocaïne, au môle 1, dans la nuit de samedi à dimanche.



Dans un communiqué, les soldats de l’économie annoncent qu’ils ont entamé un «travail de contrôle, de vérification et d’investigation pour recueillir toutes les informations utiles et nécessaires à l’enquête ».



Dans le cadre de ces investigations, la Douane «a ouvert des passerelles d’échange et de collaboration avec l’ensemble des forces de défense et de sécurité», dans le but de conduire cette enquête «avec sérénité, professionnalisme et avec toute la rigueur requise dans des dossiers comme celui-ci ».



La drogue saisie a été découverte sur 15 véhicules dans un lot de dizaines de Renault neufs (même type de véhicules que ceux qui avaient servi de cache aux 238 Kg de cocaïne saisis le 26 juin dernier), dit le communiqué. «La prise a été effectuée sur un bateau dénommée «Grande Nigéria» en provenance du Brésil, en présence du directeur de l’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (Ocrtis), renseigne le communiqué.

