10e Tournoi Pressefoot : La compétition de football des professionnels des médias, prévue pour le 17 juin prochain Rédigé par leral.net le Mardi 23 Mai 2023 à 00:43 | | 0 commentaire(s)| Le traditionnel tournoi inter-rédactions, dénommé Pressefoot, se tiendra du17 Juin au 23 Juillet 2023, à Dakar. Cette compétition de football qui attire de nombreux professionnels des médias de différentes rédactions, reste le plus grand tournoi entre acteurs de la presse sénégalaise. Le trophée de cette année est attribuée au défunt journaliste, Golbert Diagne. Et, sous l'égide du Ministères des Sports et de celui de la Communication, le tournoi sera sous le patronage du président de la République, Macky Sall.

Le traditionnel tournoi inter-rédactions, dénommé Pressefoot, dont le trophée de cette année est attribuée au défunt journaliste, Golbert Diagne, se tiendra du17Juin au 23 Juillet 2023 à Dakar. Après Alassane Ndiaye Alou, Ahmed Bachir Kounta et Pathé Fall Dièye, Sérigne Aly Cissé et Magib Sène. cette 10e Coupe va porter le nom de feu Golbert Diagne, ancien reporter sportif et directeur de Terranga Fm Saint-Louis.



Le communiqué précise qu’après Mbaye Diouf Dia, Augustin Senghor, Djibril Wade, Cheikh Seck, président de l’Amicale des anciens internationaux, vice-président de la fédération et président de l’ASC les Jaraf de Dakar, a été désigné Parrain de cette 10e édition de TPF.



En prélude à cette 10e édition, il sera organisé un panel sur les thèmes : « Développement du Sport, le rôle des médiats : Acteur ou vecteur ?», « Gestion des victoires du football sénégalais, le rôle de la presse», qui seront animés, respectivement par les journalistes Hubert Mbengue, Directeur de publication du journal "Record" et Aliou Goloko, Expert/Médias CAF. Et comme modérateurs, Mbaye Jacques Diop, journaliste conseillé Technique au Ministère des Sports et Ndèye Dom Thiouf, ,Journaliste sportive à la RTS.



Ainsi, les organes de presse qui désirent de participer à cette 10é édition, sont priés de s’inscrire auprès du bureau du comité d’organisation. Les places étant limitées, précise-t-on, seules les premières 16 premières équipes inscrites seront prises en compte.



Contact: 77559 27 80/ 771396492/77 78846 19



Sambou BIAGUI,

Président du Comité d’Organisation





