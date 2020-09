Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 10e édition du Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM) : ElleSolaire, Inclusionjob et Kittab sont les lauréats 2020 au Sénégal Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Septembre 2020 à 13:26 | | 0 commentaire(s)| Les trois gagnants devant représenter le Sénégal à la Phase Internationale du Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM), sont connus. Il s’agit d’Ellesolaire, Inclusionjob et Kittab. La cérémonie de remise des prix par le Directeur général de la Sonatel M. Sékou Dramé, s’est déroulée ce 22 Septembre 2020, dans les locaux de la Sonatel. Entre autres personnalités qui ont pris part à cet évènement, on peut noter Madame Aïssatou Cissé, Conseillère Spéciale du président de la République, Administratrice générale du Centre de Développement Solidaire et Inclusif (CDSI), Chargée des Politiques de Prise en Compte de la Vulnérabilité et du Handicap, membre du Conseil d’Administration de l’ASEDEME (Association Sénégalaise des Déficients Mentaux), Ecrivain - Réalisatrice de livres pour enfants, qui a remis le 1er prix.

Parce que la détection des jeunes talents est au cœur de la stratégie d’Orange et de Sonatel, la particularité de la 10e édition du POESAM est la création du Prix féminin International, qui récompense soit une femme, soit un projet proposant une solution technologique pour améliorer les conditions de vie des femmes en termes d’autonomisation, de création ou de préservation des emplois, de collecte de données sur le genre, ou encore, d’inclusion numérique et financière.



Il en est de même de la mise en place du Prix Spécial 10e année qui récompense les projets visant à l’amélioration du quotidien des personnes en situation de handicap, d’exclusion, de précarité sociale et économique.



Présentation des lauréats 2020 :



1. Ellesolaire, qui gagne le premier prix de 5 000 000 FCFA est un réseau féminin de distribution des énergies propres Paygo en Afrique de l’Ouest. Elle a pour ambition la co-création d’un écosystème d’entrepreneuriat viable et durable, dirigé par des femmes locales, en partenariat avec des GIEs en zone hors réseau.



2. Inclusionjob qui gagne le deuxième prix de 4 000 000 FCFA est une plateforme d’emplois et de recrutements en ligne destinée à faciliter essentiellement l’accès des personnes en situation de handicap à un emploi décent, pour une meilleure inclusion sociale. Le lauréat de ce projet est d’ailleurs une personne vivant avec un handicap.



3. Kittab, qui gagne le troisième prix de 3 000 000 FCFA est une plateforme de recyclage et de gestion d’ouvrages et de manuels scolaires par des échanges et des ventes à moindre coût. L’intérêt étant d’élargir le potentiel d’offres pour des ouvrages aux prix plus accessibles et solutionner par la même occasion, la question de leur accumulation au fil des années.



Ces trois projets ont été sélectionnés par un jury externe après un premier choix de 10 finalistes par un Comité de Lecture. Pour rappel, le concours POESAM qui est à sa 10e édition, est organisé dans 7 pays de présence du Groupe Orange. Chacun de ces projets, en plus du soutien financier qui leur est octroyé, bénéficiera d’un accompagnement de six mois par les experts en incubation mandatés par Sonatel.



Après cette partie nationale, débute la Phase Internationale du concours qui réunit les 3 gagnants de chaque pays, soit un total de 51 candidats mis en compétition par un jury international, qui décernera le Grand Prix International du Prix Orange de l’Entreprenariat Social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM), aux trois meilleurs projets lors des Africacom Awards de Novembre 2020 à CapeTown en Afrique du Sud.



Les lauréats internationaux recevront, en plus des lots nationaux, respectivement 16,4 millions FCfa, 9,8 millions FCfa et 6,5 millions FCfa et bénéficieront d’un accompagnement par des professionnels de la création et du financement des jeunes entreprises.



Initiés par le Groupe Orange et décernés par Sonatel au Sénégal, ces prix entrent dans le cadre de la stratégie d’innovation de sa politique RSE et matérialise l’ambition du groupe de promouvoir l’innovation sociale grâce aux Technologies de l’Information et de la Communication, dans le but d’améliorer les conditions de vie des populations d’Afrique et du Moyen-Orient, dans des domaines tels que l’Education, la Santé, l’Agriculture, l’Inclusion Numérique ou encore le Développement Durable.



Au Sénégal, depuis sa création en 2011, le POESAM a récompensé au total 30 projets dont SenVitale, Sunu Mbay, 20sur20-EdTech, WASOR/Senebot, Permas Partagés, Beugue Lire, Own Labs, EyoneMedicalSuite, ApiAfrique, MaTontine, Pass Courses, Niokobok et Kachile.



Entreprise responsable et citoyenne, Sonatel œuvre continuellement, à travers le POESAM, pour le renforcement de l’entrepreneuriat dans le domaine des TIC, par la promotion de l’innovation sociale en faveur du développement.



