11 conseils pour bien vivre votre relation à distance

Les relations à distance, c’est difficile. Votre copain râle parce qu'il aimerait vous faire un câlin, vous aimeriez l'avoir plus souvent au téléphone... Mais tout peut très bien se passer si chacun y met du sien. Voici 11 conseils pour être une superbe petite amie malgré la distance (d'ailleurs ces astuces valent aussi pour les mecs).



Envoyez des textos

Il n'y a pas de mauvais moment pour envoyer des messages coquins. Même si votre chéri est en pleine réunion.

Et n'oubliez pas de varier les phrases coquines, ça le fera encore plus languir !



Prenez de ses nouvelles régulièrement

Il n’est pas nécessaire de le faire tous les jours, mais n’attendez pas que ce soit lui qui vienne vous parler à chaque fois.



Évitez aussi de l’appeler en coup de vent parce que vous avez une minute à lui accorder... Le pauvre.

Ne le faites pas culpabiliser s’il annule un rendez-vous Skype.



Garder le contact avec lui, c’est important, mais il ne faut pas en vouloir à sa moitié chaque fois qu’il sort boire un verre avec des collègues ou qu’il a un repas de famille. Rentrer tard ou s’endormir, ça arrive !



Variez le type de conversations téléphoniques

Vous n’êtes pas obligée de toujours parler des mêmes choses... "Comment était ta journée ?" Misez sur l'originalité : regardez un film ensemble ou essayez de dîner en même temps.



Vous pouvez toujours organiser un dîner romantique ensemble sans être au même endroit.



Planifiez vos retrouvailles longtemps à l’avance

Vous vous sentirez beaucoup mieux si vous avez quelque chose à espérer. Selon la distance et la facilité à vous rendre l’un chez l’autre, vous pouvez essayer de faire des visites programmées, ou au moins vous mettre d'accord sur ce que vous avez envie de faire.

Même si vous devez attendre six mois, au moins vous savez que ce sera un moment unique.

S’il vient vous rendre visite, proposez-lui de rembourser une partie des frais de voyage

S'il vient vous voir, c'est pour lui, mais aussi pour vous.



Ne planifiez pas tout lorsque vous lui rendez visite

Vous n’avez pas à transformer chaque visite en "vacances".

En fait, ça risque de vous fatiguer davantage. Profitez de lui, en lui faisant plein de câlins. Vous ne pouvez pas gaspiller le temps passé avec lui. C’est impossible !



Faites confiance, soyez honnête et patientez

Malheureusement, puisque vous n'êtes pas toujours là pour savoir ce qu'il fait, vous devez lui faire confiance.

Si vous commencez à le fliquer, c’est le début de la fin. Adieu jalousie amoureuse, bonjour confiance mutuelle !



Apprenez à profiter de votre temps libre

Bien sûr, vous auriez pu passer votre week-end avec votre amant, mais là vous pouvez rattraper votre retard sur la lecture d’un livre, aller à la gym ou même plus simplement en profiter pour dormir.

Il est rare d'avoir du temps pour soi, alors sachez l’apprécier !



Ne lui envoyez pas trop de textos

C’est bien de prendre des nouvelles, d'envoyer des blagues ou des messages coquins.

Mais à moins que les textos soient la seule forme possible de communication, vous ne voulez pas avoir tout dit avant même de l’avoir eu au téléphone.



Parlez de sexe au téléphone

Ce n’est pas aussi bien qu’en vrai, mais vous pouvez lui parler de façon coquine, de quoi attiser la flamme jusqu'au prochain rendez-vous.











afriquefemme.com