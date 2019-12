Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 11 décembre 2013, Ousmane Sow devient le premier Africain à entrer dans l’Académie des beaux arts Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Décembre 2019 à 15:35 | | 0 commentaire(s)| Après Léopold Sédar Senghor qui inscrit son nom sur la liste sélective » des membres de l’Académie française, un autre Sénégalais va être honoré avec une place à l’Académie des beaux arts. L’entrée effective d’Ousmane Sow dont l’installation a eu lieu le 11 décembre 2013 récompense ainsi son immense talent et ses œuvres appréciées de par le monde.



C’est en remplacement au peintre réaliste américain Andrew Wyeth que le sculpteur sénégalais Ousmane Sow sera admis à l’entrée à l’académie des beaux arts. Il devra siéger dans la section de membre associé étranger dès son installation le 11 décembre 2013. Comme pour témoigner de son talent sans conteste, Ousmane Sow sera élu auparavant à l’unanimité le 12 avril 2011.



Né à Dakar en 1935, Sow est un spécialiste dans la sculpture consacrée aux ethnies africaines (Nouba, Massaï, Zoulou et Peul) avec comme matériau principal la terre. Son œuvre a eu le privilège d’être exposée dans un peu plus de 20 lieux d’exposition dont le Whitney Museum à New York en 1999. Cette exposition en Amérique sera décisive dans sa carrière puisqu’elle entraînera plus de 3 millions de visiteurs.



Ousmane Sow décède le 1er décembre 2016 à l’âge de 81 ans.









Par Ababacar Gaye/SeneNews



