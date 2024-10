117 Sénégalais de retour du Liban : L’ADHA appelle à une réinsertion digne et exhorte l'État à plus de réactivité L'ONG Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA) a exprimé sa profonde reconnaissance à la presse nationale et internationale, pour la couverture étendue de sa conférence de presse du 18 octobre 2024, consacrée à la situation des Sénégalais au Liban. « Grâce à l’engagement des médias, l’opinion publique a été sensibilisée à la situation alarmante de nos compatriotes, pris au piège d’un conflit marqué par des bombardements quotidiens. Ce relais médiatique a permis d’attirer l’attention sur leur détresse et d’amplifier les efforts de mobilisation », magnifie leur communiqué.

C’est en ce sens que ADHA salue le rapatriement de 117 compatriotes organisé par les autorités sénégalaises, qui ont pu regagner le Sénégal le 19 octobre 2024. Toutefois, l’association exhorte le gouvernement à renforcer ses efforts, afin de faciliter le retour des Sénégalais encore bloqués dans cette zone de conflit.



« Ce rapatriement constitue une avancée collective, mais il ne représente qu’une première étape vers la réintégration complète de ces personnes ayant vécu des traumatismes sévères », souligne l’ONG.



L'ADHA appelle l’État du Sénégal et les institutions compétentes, à mettre en place des mesures d’accompagnement globales psychologiques, sanitaires et socio-économiques, pour garantir une réinsertion digne et efficace de ces rapatriés.



L’association insiste également sur la nécessité de traiter ces compatriotes avec dignité, quelle que soit la manière dont ils sont rentrés au pays, que ce soit par des vols commerciaux ou dans le cadre du rapatriement organisé. Personne ne doit être négligé et chaque individu doit bénéficier d’un accès équitable aux soins et aux programmes de réhabilitation.



L'ADHA appelle enfin les autorités sénégalaises, à faire preuve de davantage de réactivité et à renforcer leur assistance, à l’image de ce qui est observé dans d’autres pays, afin d’éviter de nouvelles tragédies.

« Toujours mobilisée, l’ADHA reste vigilante pour veiller au respect des droits fondamentaux de tous les Sénégalais, en particulier en ces temps de crise », conclut le communiqué.



