119 millions pour 2 semaines de location de groupes électrogènes, de faux diplômes pour 3 agents...La Cour des comptes demande l'ouverture d'une information Judiciaire au CiCes Le Cices fait partie des entreprises publiques épinglées par les rapports de la Cor des comptes dans ces rapports 2015, 2016 et 2017. «119,3 millions ont été dépensés en deux semaines pour la location de groupes électrogènes », dans cette boîte, selon, Libération.

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Février 2020 à 08:57 | | 0 commentaire(s)|

« Le cumul d’avantages incompatibles dans la boite et des paiements de primes non justifiés », ont été également relevés, de même que « l’existence de faux diplômes de trois agents». Il s’agit Badara Gadiaga, responsable de la régie générale à la Det, d’Ismaila Diatta chauffeur du Directeur général du Cices et d’un autre agent du nom d'Oumar Ndiaye en service à la Dec.

La Cour des comptes a ainsi demandé « l’ouverture d’une information judiciaire » contre ces trois agents mis en cause.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos