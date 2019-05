120 morts et 260 blessés en 5 mois : Les chiffres alarmants des accidents de la circulation La situation est plus qu’alarmante. Les accidents de la circulation ont causé 120 morts et fait 260 blessés de janvier à mai, soit 5 mois seulement. Les routes tuent 560 personnes chaque année. Une situation préoccupante à laquelle le ministre des Transports veut trouver une solution. En visite, hier, à la Gare des Baux Maraîchers, Me Oumar Youm a annoncé l’audit des auto-écoles, la révision des conditions d’obtention du permis de conduire, entre autres mesures urgentes à prendre, rapporte L’Observateur.

