123ème conférence de l'Alliance des Hommes d'Affaires Afro Descendants des États-Unis et de la Diaspora : l'APIX vend la destination Sénégal

À travers des rencontres B to B, le Directeur Général de l'Agence, le Docteur Abdoulaye Baldé a pu convaincre, par un plaidoyer fort de Hautes personnalités comme la vice-secrétaire d'État pour les affaires en Afrique, Madame Joy BASU, la Directrice du Commerce, Madame Terri BACH, que les États Unis, dans leur politique de délocalisation des activités industrielles, devraient mettre l'accent sur la destination Africaine en général et Sénégalaise en particulier. En effet, le Directeur Général de l'APIX a mis l’accent sur l’opportunité que constitue la ZLECAF eu égard au boom démographique que connaît le continent, mais également fait remarquer que le Sénégal d'un point de vue d'avantages comparatifs, n'a rien à envier aux autres pays qui font un clin d'œil à l'investissement américain.



Notre pays a une proximité géographique avec celui de l'oncle Sam (7h de vol), avec un environnement des affaires attractif et une barrière linguistique de plus en plus allégée avec l'éducation qui devient bilingue. C'est d'ailleurs pour tout cela, qu'à l’issue du VIP Board Room, la NBCC (National Black Chamber of Commerce) et la NBBA ( National Black Business Association), regroupées autour de la BNA (Black National Alliance) ont pris date avec le Sénégal pour un Road Show qu'ils organisent dans la période du 03 au 12 novembre 2023 à Dakar. Cette visite sera l'occasion pour faire des pas supplémentaires après les MOU déjà signés avec quatre (4) organisations que sont : la NBCC (National Black Chamber of commerce), USG, CID, AMS SUPPLY CHAIN.



Dans le même temps, à travers des rencontres B to B, le Directeur Général de l'Agence, Docteur Abdoulaye Baldé a pu convaincre, par un plaidoyer fort de Hautes personnalités comme la vice-secrétaire d'État pour les affaires en Afrique, Madame Joy BASU, la Directrice du Commerce , Madame Terri BACH, que les États Unis, dans leur politique de délocalisation des activités industrielles, devraient mettre l'accent sur la destination Africaine en général et Sénégalaise en particulier.



Cet événement, de la plus haute importance pour le développement des affaires de cette communauté mais aussi de la diaspora, a réuni plus de 1200 participants et était suivi en direct par des milliers d’autres, grâce à sa plateforme digitale.

Le Directeur Général de l’APIX a aussi consacré une visite d’immersion en Alabama pour comprendre les origines de ce particularisme autour du renforcement du pouvoir des Afro américains des États-Unis dans le monde des affaires.



Dans la Ville de TUSKEEGEE, les organisateurs du Sommet ont montré les symboles qui ont concouru à l’éveil des consciences noires notamment à travers l’œuvre de Monsieur Booker T. WASHINGTON, l’histoire du remède contre la Syphilis ainsi que l’épopée des pilotes noirs de l’armée américaine pendant la deuxième guerre mondiale. Les échanges ont permis de consacrer une position forte à l’APIX, qui lors des inscriptions, s’est vu accorder une position de sponsor leader dans l’organisation.

Les organisateurs ont, par ce geste, voulu insister sur l’importance de ce qu’ils considèrent comme la valeur de la diaspora noire à travers le monde.



C’est ainsi que dans le cadre de ces rencontres avec les deux grandes associations, organisatrices de l’événement, les différentes personnalités présentes dont Charles H DEBOW III, Président de la National Chamber of commerce et Dr Ken Harris Président de la Black Business Association se sont félicités de la qualité de la délégation de APIX SA conduite par son Directeur Général, Docteur Abdoulaye BALDÉ.



Le Directeur Général de l’APIX qui, dans ses interventions, a dit toute l’importance que le Président de la République S.E.M. Macky SALL accorde à la diversification des relations entre le Sénégal et les investisseurs. Il a en outre fait comprendre toute l’opportunité que constituait le marché africain pour les investisseurs en général et particulièrement les investisseurs afro-américains. Les liens historiques entre cette communauté et l’Afrique est un gage de solidarité économique. Les organisateurs ont rappelé que dans cette ville, des expériences ont été pratiquées sur des hommes noirs dans la cadre de la recherche du remède contre la syphilis en leur inoculant des bactéries de la maladie et qu’à la découverte de cet antibiotique, personne ne prit le soin de les en soigner.



Ils ont également rappelé qu’à l’occasion de la deuxième guerre mondiale, des pilotes noirs ont été déterminants dans la puissance de feu de l’armée américaine mais que le narratif de la guerre n’évoquait que les pilotes de couleur blanche.



La cérémonie a été marquée par la présence de hautes personnalités du département d’État Américain pour l’Afrique dont Madame JOY BASU, Vice-Secrétaire d’État, pour les affaires en Afrique mais également par des personnalités du département d’État pour le commerce dont Madame TERRY BACH Directrice du commerce, Monsieur Derrick BRENT sous-secrétaire d’État du Département du commerce chargé de la propriété intellectuelle et Joan J Hill Chef du bureau fédéral pour le Développement des Affaires. A la fin de la cérémonie d’ouverture, Mad JOY BASU, vice – Secrétaire d’Etat pour les Affaires en Afrique et Madame TERRI BACH, Directrice du commerce ont tenu une rencontre avec le Dr Abdoulaye BALDÉ, Directeur Général de APIX SA et sa délégation. Cette rencontre a permis à la vice- secrétaire d’État de rappeler les efforts que le gouvernement Biden a entrepris pour raffermir les relations d’affaires entre les États Unis et le Sénégal par la mise place de fonds d’appui aux PME, ainsi que d’un fonds destiné aux projets ayant un caractère marqué pour la protection de l’environnement.



Elle a insisté sur le fait que les Etats-Unis s’orientent de plus en plus vers un encouragement des investissements en direction de l’Afrique et s’est dit disponible à soutenir les actions de notre pays tendant à permettre d’attirer ces investissements. Le Directeur Général de APIX-SA pour sa part, a dit toute sa satisfaction de faire cet entretien avec ces deux personnalités et a rappelé que le gouvernement de SEM Macky SALL Président de la République, ne ménage aucun effort pour attirer les investissements directs américains.



Il a insisté sur le fait que les initiatives de l’APIX dans le développement des Zones Économiques Spéciales (ZES) vont aussi dans le sens de faciliter l’installation des entreprises américaines au Sénégal.



Auparavant un panel modéré par notre compatriote MAMA FAYE du Groupe TAARU MAJEUR a permis de débattre sur les opportunités en Afrique. Pendant l’exposition, l’APIX a joué pleinement sa partition avec l’exposition des différents projets qui ont été sélectionnés dans le cadre de l’appel à projet effectué à l’occasion du Forum « Invest in Senegal ».



C’est ainsi que des organismes publics du gouvernement américain comme Prosper Africa ont émis des intentions de participer à de gros projets comme celui d’une usine d’engrais de PETROSEN.



EXIM BANK America aussi a dit sa disponibilité à accompagner les investisseurs américains dans leurs activités en Afrique et notamment au Sénégal. Au cours de ces journées, le Directeur général de APIX-SA a signé des MOU avec la National Black Chamber of Commerce, Unified States Group LLC (pour démarcher l’implantation au Sénégal du Groupe AMAZON), Capital Investment Development installé à Charlotte, 2nd place financière des États Unis) et AMS SUPPLY gestionnaire d’aéroport à Chicago

LA NBCC a du reste confirmé l’organisation d’une visite à Dakar avec des groupes d’investisseurs entre les 03 et 12 novembre prochain. Ce sommet s’est clôturé par une soirée de Gala qui a vu la participation du célèbre ténor du barreau le Docteur CRUMP qui n’a pas manqué de rappeler qu’il fait en ce moment une levée de fonds pour installer des écoles de droit au Nigéria et au Ghana. Il a été invité par l’APIX à s’intéresser au Sénégal où se développent actuellement des écoles bilingues (anglais-français).

