13 Conseils africains pour garder son mari sans gris-gris

Comment faire pour garder son mari? C’est la question que la plupart des femmes africaines se posent. Il faut avouer que la réponse à cette question n’est pas facile. Une chose est sûre, vous n’avez pas besoin de gris gris. Par contre, le bon sens doit toujours être le guide dans le foyer conjugal. Bien que les jeunes femmes en couple ont du mal à briser la “glace”, en se retournant vers leur mère pour prendre conseil. C’est pourtant à elle que celles-ci, doivent s’adresser. Qui est mieux placé que maman pour donner les petites astuces qui se passent de génération en génération, et qui ont fait leurs preuves. Voici pour vous mesdames les petits secrets que d’autres femmes mettent en pratique pour garder leur homme sans faire de “grigiri”.



1- Demandez à votre maman les astuces qu’elle a utilisé pour rester si longtemps avec votre père, son mari.



2- N’abreuvez pas votre mari de questions quand il rentre le soir à la maison.



3- Mettez de l’ordre dans la maison et soyez toute aussi pimpante. Il n’y a rien de tel qu’un mari qui rentre à la maison et trouve ses sous-vêtements partout dans la chambre et le salon sens dessus dessous.



4- Créez une discussion sur son centre d’intérêt (sport, voiture, etc.).



5- S’il regarde les autres femmes, ne cherchez pas être comme celles-là. Elles ont peut-être les moyens que vous n’avez pas.Mais plutôt, neutralisez-les sans être jalouse.



6- Mettez en pratique ce que nos mamans font bien. Ignorez-le le plus possible avec finesse. Il sera à vos pieds.



7- Après le repas, proposez lui un petit massage des mains et des pieds, et surtout mettez-vous en conditions pour être “dégusté” au dessert. Evidemment, le dessert c’est après le massage.



8- Les hommes aiment bien manger. Faites-lui de bons repas léger, le bien être est important pour la famille.



9- Faites lui des compliments, appréciez-le, encouragez le dans ses activités.



10- Soyez en harmonie sexuelle (très important). L’homme Africain aime être stimulé, physiquement et intellectuellement.



11- Ayez un côté tigresse, il ne doit pas croire que tout lui est acquis.



12- Si vous êtes croyant, priez ensemble pour renforcer votre union ainsi que l’harmonie dans la maison.



13- Quand vous êtes à la maison, ne portez pas de pantalon, mais un pagne qui laisse entrevoir votre cuisse. Il ne faut pas grande chose pour exciter un homme africain.

afriquefemme.com