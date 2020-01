13 étudiants sénégalais coincés en Chine par le Coronavirus : Macky Sall offre 600.000 FCFA à chacun d’entre eux Le président Macky Sall a demandé au ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur de remettre 1000 dollars (600 000 FCFA) à chacun des 13 étudiants sénégalais, coincés à Wuhan, en Chine, par le Coronavirus, selon L’Observateur. « Nous suivons de très près ce qui se passe. Mais il faut dire que les autorités chinoises font beaucoup d’efforts pour maîtriser la situation. Je suis en contact avec les étudiants et leurs parents. Je vais continuer à discuter avec eux pour les tenir informés de ce que le gouvernement est en train de faire », a déclaré dans ce sens, le Secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’extérieur, Moise Diégane Sarr, affirmant que le Sénégal n’exclut pas de les rapatrier en cas de besoin.

