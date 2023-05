134ème édition du Pèlerinage marial de Popenguine: Message du Ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome

L’intégralité du message du Ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye DIOME sur la134ème édition

Lundi 06 juin 2022



Excellence Monseigneur Benjamin NDIAYE, Archevêque de Dakar ;

Monsieur le Ministre d’Etat Augustin TINE

Mesdames, Messieurs les Ministres ; et Secrétaires d’Etat

Monsieur le Gouverneur de la Région de Thiès ;

Monsieur le Préfet du Département de Mbour ;

Monsieur le Sous-préfet de l’Arrondissement de Sindia ;

Monsieur le Président de la conférence épiscopale ;

Messieurs les évêques ; Honorables Députés,

Mesdames, Messieurs, les Hauts Conseillers des Collectivités territoriales ;

Mesdames, Messieurs, les membres du Conseil Économique, Social et Environnemental ;

Excellence, Monsieur le Nonce Apostolique :

Excellences, Mesdames, Messieurs, les Ambassadeurs et membres du Corps diplomatique accrédité au Sénégal ;

Monsieur le Maire de Popenguine ;



Messieurs les Prêtres ;



Monsieur le Président du Comité d’organisation de la 134ème édition du Pèlerinage marial de Popenguine ;

Chers fidèles chrétiens ;



Mesdames, Messieurs,



C’est un honneur pour moi et un grand plaisir de conduire la délégation gouvernementale, venue représenter Son Excellence Monsieur le Président de la République Macky SALL, à l’occasion de cette 134ème édition du Pèlerinage marial de Popenguine. Font partie de cette délégation : Ministre d’Etat Augustin TINE• Ministre de la santé, Docteur Marie Khemesse Ndiaye NGOM• Le secrétaire d’Etat aux sénégalais de de l’Extérieur Moise SARR• Le Secrétaire d’Etat Victorine Angélique NDEYE• Excellence, Monseigneur Benjamin NDIAYE,



Mesdames, Messieurs,



Le thème du Pèlerinage de cette année, « Amour familial : vocation et chemin de sanctification » ne saurait être mieux choisi, tant par son actualité que par sa pertinence. En effet, nous connaissons actuellement des comportements qui malheureusement n’épargnent pas le fondement nucléique de notre société, qu’est la famille. C’est pourquoi, je tiens à féliciter le Comité d’organisation pour la pertinence de ce choix, qui doit être une occasion qui nous est donnée à tous, toutes obédiences confondues, pour faire un travail d’introspection et de remise en question sérieuse.



L’amour, qui est le préalable nécessaire pour fonder et maintenir un foyer, est menacé dans ses plus solides fondements, tant la vitesse à laquelle les couples se forment n’a d’égal que celle avec laquelle ils se disloquent. L’église, comme du reste tous les foyers religieux que compte notre pays, a un rôle central à jouer dans cette mission d’éducation et d’orientation des populations dans le chemin de l’amour et de la patience, seuls gages de préservation des engagements de vie commune, pour le meilleur comme pour le pire.



Mesdames, Messieurs,



Vous me permettrez donc de magnifier le travail sacerdotal de l’église catholique du Sénégal, avec à sa tête, Monseigneur Benjamin NDIAYE, qui ne cesse d’inculquer à nos jeunes les valeurs cardinales de l’amour et de la grandeur d’esprit, pour qu’ils soient les dignes héritiers de nos vaillants devanciers, qui ont tant œuvré à bâtir le Sénégal que nous connaissons aujourd’hui : un havre de paix, de sécurité, de tolérance et de concorde.



Les fidèles catholiques sont connus pour leur discipline, leur respect d’autrui, leur générosité et leur sens du partage, toutes qualités aussi bien rares que prisées, en ces temps où l’égoïsme et l’intolérance ont fini de gagner des cœurs et des esprits. Ce moment intense de ferveur spirituelle et de communion nationale, doit donc être pour nous, l’occasion de revisiter les valeurs religieuses qui fondent notre société si particulière, où à côté du cousinage à 5 plaisanterie, la tolérance religieuse est érigée en principe immuable qui sous-tend nos dynamiques sociales.



Cette réalité, justifie amplement, tout l’intérêt que Son Excellence Monsieur le Président de la République Macky SALL, porte à ces retrouvailles nationales j’allais dire internationales dans ce sanctuaire marial de Popenguine, lieu de dévotion, de méditation et d’introspection, mais aussi et surtout de régénérescence spirituelle. Ainsi, le rôle de la communauté catholique dans la restauration des valeurs religieuses, qui prônent l’amour de son proche et de son prochain, mais également le civisme et le sens des responsabilités, devient dès lors primordial en ces lieux saints de recueillement et de ressourcement spirituels.



Excellence, Monseigneur Benjamin NDIAYE, Mesdames Messieurs,



La 134ème édition de ce Pèlerinage marial de Popenguine intervient dans un contexte particulier, où l’organisation des élections législatives du 31 juillet 2022 suscite la passion des acteurs politiques, ainsi que de leurs militants, en quête légitime de représentation des populations dans ce très haut lieu de la démocratie qu’est l’Assemblée nationale. Il ne fait l’ombre d’aucun doute que le Gouvernement sais compter sur vos prières pour un Sénégal uni et stable, seul gage de Paix et de 6 Prospérité, loin de toutes contingences anti-démocratiques, anarchistes, populistes et/ou déstabilisatrices.



Dans le combat pour la conservation des valeurs religieuses, morales et républicaines, mené par le Chef de l’État, aux côtés des citoyens sénégalais, soucieux de la préservation de nos acquis, la contribution de l’église catholique est déterminante, car ayant toujours produit des citoyens modèles, source d’inspiration pour notre jeunesse. Chers fidèles chrétiens, chers marcheurs, Votre rôle capital dans la sauvegarde de ces valeurs et vertus, ainsi que votre contribution décisive au développement socio-économique de notre pays ne sont plus à démontrer. C’est pourquoi, aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin de nous mobiliser pour préserver nos acquis et contribuer à continuer à faire émerger un citoyen sénégalais modèle, fervent dans sa pratique religieuse, mais également rigoureux dans le respect des Lois et règlements qui fondent notre nation.



Un citoyen dont les valeurs de droiture, de travail, de probité, de solidarité, de patriotisme sont constamment incarnées, j’allais dire revendiquées. Votre quête de spiritualité et de paix interne, qui vous a mené en ces lieux sacrés, malgré la fatigue et les difficultés, sont la preuve de votre attachement aux enseignements du Christ et aux qualités 7 supérieures de la Sainte et vierge Marie, dont les vertus transcendent les époques et les peuples. Soyez donc les modèles sur lesquels les générations futures se réfèreront pour préserver un Sénégal de Paix, de Prospérité et de concorde nationale.



Mesdames, Messieurs,



A ce stade de mon propos, je voudrais aussi m’arrêter un instant, pour rendre hommage aux serviteurs de l’église, qui sacrifient leurs vies entières à la guidance de leur communauté vers le droit chemin et l’élévation spirituelle. Cette voie ecclésiastique qu’ils ont choisie de suivre, à travers le renoncement et la disponibilité du cœur, pour le bien de leur prochain, doit être aussi être le prétexte pour les autres fidèles à trouver leurs propres chemins de sanctification par l’amour, l’affection et le dévouement à leurs familles et à leurs proches, comme pour faire écho au thème de cette année.



Excellence, Monseigneur Benjamin NDIAYE, Messieurs les Évêques, Messieurs les Prêtres, Chers fidèles chrétiens, Chers marcheurs, Mesdames, Messieurs,



Je tiens à vous rassurer sur l’engagement de Son Excellence Monsieur le Président de la République Macky SALL, à se tenir, comme toujours, à vos côtés pour la réalisation de tous les projets qui tiennent à cœur la communauté chrétienne du Sénégal. Aucun effort ne sera ménagé, afin que chacune et chacun de vous puisse vivre sa foi dans la tranquillité, la dignité et le respect de l’autre. Je ne saurais terminer mon propos, sans pour autant solliciter vos prières pour que la bénédiction, l’entente, la Paix, et la Prospérité élisent domicile à jamais dans notre cher Sénégal. Je souhaite aussi que toutes prières ici formulées soient exhaussées et que tous les pèlerins rentrent en paix et en sécurité dans leurs foyers respectifs.



Je vous remercie de votre aimable attention.