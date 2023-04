1356 civils, militaires et paramilitaires ont défilé pour la fête nationale

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Avril 2023 à 18:55 | | 0 commentaire(s)|

Quelque 1356 civils, militaires et paramilitaires ont défilé mardi à Diourbel à l’occasion de la célébration de la 63ème anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale, a constaté le correspondant de l’APS.



C’est très tôt le matin que les populations de Diourbel, en provenance des trois départements de la région ont pris d’assaut la grande rue Alpha-Thiongane qui, depuis son inauguration en 1963 par le président Léopold Sédar Senghor, abrite cette grande manifestation.



Ces hommes, femmes et jeunes de toutes les tranches d’âges et couches sociales confondues ont dans une parfaite communion, assisté à un défilé motorisé et à pied riche en couleurs, qui a duré presque deux tours d’horloge.



Pour le défilé civil, l’honneur a été fait aux élèves du préscolaire d’ouvrir cette grande parade, à laquelle ont pris part, les différents établissements scolaires de la région, des associations sportives, des artistes ainsi que plusieurs collectifs des corps de métiers.



Leurs sœurs majorettes de Cœur Rose quant à elles se sont chargées de clôturer ce spectacle en beauté, avant de céder la place aux militaires et paramilitaires, devancé par les anciens combattants dont le passage, accompagné tout le long par de salves d’applaudissements a été sans nul l’un des moments marquant de cette journée.



‘’Je suis heureux de constater que les populations se sont appropriées cette fête nationale qui est l’affaire de tout le monde, aux coté des forces de défense et de sécurité’’, a pour sa part salué le colonel Diouma Sow, commandant de l’école d’infanterie et représentant et représentant du commandant de la zone militaire numéro 7 couvrant les région de Thiès et de Diourbel.



Selon lui, le commandement a consenti beaucoup d’efforts pour la réussite de cet évènement, mettant à la disposition du gouverneur, plusieurs troupes qui ne sont pas implémentées dans la région.



‘’C’est cette volonté de symbiose entre les forces de défense et de sécurité et les populations exprimée par le chef de l’Etat que la région de Diourbel a voulu concrétiser en organisant un seul défilé régional qui regroupe ici sur la rue Alpha Thiongane tous les acteurs territoriaux’’, a pour sa part précisée, le gouverneur, Ibrahima Fall.



Revenant sur le thème de cette année à savoir ‘’Forces de Défense et de Sécurité et préservation des ressources naturelles’’, il a relevé qu’il ‘’faudrait d’emblée dire que c’est un sujet d’actualité qui s’explique aisément.’’



L’objectif ultime de toute armée, par sa vocation de force de défense et de sécurité, a-t-il rappelé, ‘’reste l’instauration et le maintien de la paix par la préservation de l’intégrité territoriale et la sécurisation des biens.’’



‘’Parmi ces biens, les ressources naturelles occupent une place prépondérante eu égard au rôle qu’elles jouent dans l’économie et le développement’’, estime ainsi Ibrahima Fall.



Fort de ce constat, le gouverneur de la région de Diourbel est d’avis que ‘’dans un contexte de réchauffement climatique avec son corollaire à savoir la raréfaction des ressources, l’utilisation rationnelle et optimales de ces dernières, tout en évitant de compromettre les intérêts des générations futures nous paraît indispensables.’’$

Aps





Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook