135e édition du pèlerinage de Popenguine : Trois jours de célébration en l’honneur de la Vierge Marie

Poponguine sera ce week-end de Pentecôte, le point de ralliement de dizaines de milliers de fidèles catholiques pour la célébration de la 135e édition du pèlerinage marial dans cette commune littorale du département de Mbour. A 24 heures du démarrage de l’événement, toutes les dispositions semblent être déjà prises, aussi bien du côté des autorités ecclésiastiques, du laïcat, que du côté de l’Etat du Sénégal et de ses services déconcentrés.



En prélude à l’évènement, neuf arrêtés ont été pris par le Sous –Préfet de Sindia, notamment l’interdiction de la baignade, du port de tenues indécentes, ainsi que la vente de boissons alcoolisées dans le périmètre du sanctuaire.



Cette année, le comité d’organisation a beaucoup insisté sur la sensibilisation des populations à la primauté de la dimension religieuse. Sur le plan sanitaire, le Préfet de Mbour annonce que des postes médicaux avancés seront mis en place, dont treize (13) autour du sanctuaire marial, pour renforcer la proximité avec les marcheurs qui vont camper dans ce périmètre à leur arrivée.



Compte tenu du contexte avec le recensement de cas positifs à la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, les autorités sanitaires ont pris les devants. La Brigade nationale d’Hygiène, a déployé ses agents depuis plusieurs jours déjà sur le terrain, pour des opérations de désinfection et de désinsectisation. Ainsi, le nouveau sanctuaire marial qui a une capacité de 5 000 places assises, a reçu un coup de pompe.



« Les autorités nous ont demandé de ne pas lésiner sur les moyens pour assurer une couverture sanitaire exceptionnelle, lors de ce grand événement religieux qui draine énormément de monde. Des opérations de désinfection et de désinsectisation, qui ont un double objectif, se feront. Nous voulons mettre hors d’état de nuire tous les germes pathogènes qui peuvent être l’objet d’épidémie et lutter contre les maladies vectorielles, y compris la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, et même la dengue », déclare le chef de la Brigade régionale d’hygiène de Thiès, le capitaine Idrissa Ndiaye.



Évidemment, la municipalité compte aussi jouer sa partition. Elle va apporter sa contribution en soutenant les services sanitaires compétents, a promis le 2e adjoint au maire de Poponguine-Ndayane, El Hadj Abass Séne.



En plus de l’anticipation des autorités en charge des questions sanitaires, le recteur du sanctuaire de Poponguine, frère Prosper Joseph Carvalho, se penche déjà sur le logement des pèlerins. Car lors de la 134e édition, le comité d’organisation fut submergé de demandes.



« L’année dernière, on avait plus de 25 mille marcheurs. On avait d’énormes problèmes pour les loger. Cette fois-ci, on a agrandi notre ravin, les marcheurs seront sous des tentes », dit-il. Au plan sécuritaire, il faut noter le déploiement d’un peloton équestre pour la surveillance des plages, ainsi qu’un effectif plus fourni de gendarmes. « Comment m’est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? ». C’est le thème de l’édition de cette année, dont l’organisation est confiée au diocèse de Tambacounda.













